Por Roberto Desachy Severino

Nacho Mier, Fernández Noroña, Ricardo Monreal, Salgado Macedonio, entre los "cúpulos" amlistas beneficiados con la reelección y el nepotismoLa propuesta legislativa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para prohibir la reelección inmediata y el nepotismo parece DIRECTA contra varios BENEFICIARIOS MÚLTIPLES del lopezobraodorismo y sus clanes familiares.Porque, aunque nadie lo diga y mucho menos ellos se pongan el saco, Nacho Mier, Gerardo Fernández Noroña, Félix Salgado Macedonio son algunos de los "cúpulos" lopezobradoristas para quienes parece ir dirigida la propuesta presidencial contra el nepotismo y la reelección inmediata: https://desdepuebla.com/2025/02/06/en-el-aniversario-108-de-la-constitucion-de-1917-presidenta-claudia-sheinbaum-envia-reformas-para-la-no-reeleccion-y-contra-el-nepotismo/Nacho Mier fue diputado federal dos veces seguidas e impuso a su hija, Daniela, en la Legislatura de Puebla, mientras hizo a su vástago, Carlos Ignacio, primero presidente municIpal de Tecamachalco y en 2024 lo convirtió en diputado federal: https://desdepuebla.com/2023/05/14/mis-hijos-se-retiraran-de-la-vida-publica-si-llego-a-la-gubernatura-nacho-mier/Uno de los más gritones de la 4T, Gerardo Fernández Noroña, "el roñas", vocifera mucho que "no somos iguales" al PRI-AN, pero desde el 2018 se la pasa en cargos públicos plurinominales y con la reelección directa, que le dieron en 2021, para que siguiera como legislador federal, pese a que en las urnas nadie ha votado por él.¿MORENA DEJARÁ DE SER REHÉN DE LOS USUFRUCTUARIOS DEL AMLISMO?De aprobarse, aunque la propuesta presidencial se aplicaría a todos los partidos y grupos políticos, podría ser especialmente BENÉFICA en Morena y la 4T, donde clanes familiares y de facción acostumbran AGANDALLARSE muchas candidaturas, posiciones en los distintos gobiernos e, incluso, dentro de la dirigencia del partido, como el propio Andrés Manuel López Beltrán, Andy, hoy empoderado como el hombre fuerte en la burocracia partidista: https://desdepuebla.com/2024/09/09/495185/ Beneficiario tanto de la reelección como del nepotismo es Félix Salgado Macedonio, que gracias a la primera cumplirá ¡12 años seguidos como senador! y con la segunda impuso a su hija, Evelyn, en la gubernatura de Guerrero: https://desdepuebla.com/2021/05/01/hija-de-felix-salgado-macedonio-evelyn-salgado-es-la-nueva-candidata-a-la-gubernatura-de-guerrero-por-morena/.Otro grupo familiar multibeneficiado con el lopezobradorismo electoral es el del actual coordinador de los diputados federales morenistas, Ricardo Monreal Ávila, que –aunque no obtuvo la candidatura presidencial del 2024 ni la postulación en Ciudad de México- usufructúa la marca del partido en Zacatecas, donde tiene a su hermano, David, como uno de los gobernadores PEOR EVALUADOS del país. Además, definió a su hija, Catalina Monreal como contendiente en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México y, aunque fue derrotada por Alessandra Rojo de la Vega, Caty encontró acomodo en el gobierno federal, como titular del Instituto Nacional de Economía Social (INAES). NORA MERINO, CLAUDIA RIVERA, ALEJANDRO CARVAJAL, CARLOS EVANGELISTA ANICETO, REELECCIONISTAS Y/O NEPOTISTASParapetados en el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y su corriente discursiva-electoral, muchos políticos poblanos se beneficiaron de estas prácticas, reelección y nepotismo, que, posiblemente, la 4T por fin decida prohibir, como el ex diputado local Carlos Evangelista Aniceto, que incurrió en ambas, ya que –como miembro de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena- se autoasignó una curul plurinominal, le dio a su esposa, Julieta Vences, una candidatura de mayoría y, después, se auto reeligió: https://desdepuebla.com/2023/10/16/carlos-evangelista-la-simulacion-en-la-comision-nacional-de-elecciones-de-morena/Pero no es el único, ya que la familia de la actual diputada federal y ex presidenta municipal de Puebla capital, Claudia Rivera Vivanco, ha hecho de Morena una especie de “fábrica” de puestos públicos, ya que su hermano, David, ocupa uno dentro del gobierno estatal; su mamá, Eloísa, lo hace en la dirigencia nacional del partido y su pareja, Roberto Zatarain, es diputado local, aunque en descargo de Claudia Rivera ninguno de sus cargos fue plurinominal, sino de elección.También se beneficiaron de la reelección inmediata dos legisladores federales actuales, Nora Escamilla y Alejandro Carvajal, la primera lo hizo en el Congreso de Puebla, el segundo en la Cámara baja y ambos han USUFRUCTUADO hasta la saciedad la marca Morena-AMLO: https://desdepuebla.com/2023/02/28/pide-nora-escamilla-que-para-candidaturas-del-2024-se-de-prioridad-a-los-de-casa/.Todos ellos se beneficiaron forman parte de la “casta dorada” del lopezobradorismo en el estado ¡y vaya que se han beneficiado con creces durante varios años!: https://desdepuebla.com/2024/01/15/david-mendez-y-alejandro-carvajal-la-pipitilla-pretenciosa-de-la-vieja-pseudoizquierda/.