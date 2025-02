DEBATE

Redacción

Redacción 24 febrero, 2025

24 febrero, 2025 Columnas

Columnas 0 Comments

Por Roberto Desachy Severino

[email protected]

http://robertodesachydebate.blogspot.com/

https://www.facebook.com/

desdepueblalomejor

Tweets by robertodesachy

Tweets by DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

Masacre en Jopala, policías municipales y la carabina de AmbrosioLa ejecución de hombres nativos de Buenos Aires, Jopala y una mujer de origen estadounidense demostraron el mediocre gobierno del presidente municipal morenista Fabio Becerra Méndez, con sus elementos policiacos, quienes nunca llegaron al paraje “Las Fincas”, donde se cometió el terrible crimen, supuestamente porque las patrullas “no tienen ni para gasolina”.El 10 de febrero pasado, esta comunidad de la Sierra Norte cobró trascendencia nacional luego de un tremendo homicidio múltiple, cuando dos hombres y una mujer salieron de Jopala con destino a la Ciudad de México, pero en el camino fueron levantados, asesinados y dejados en un vehículo: https://desdepuebla.com/2025/02/10/sigue-la-violencia-en-la-sierra-norte-levantan-y-ejecutan-a-tres-personas-en-jopala/Los policías de Jopala no llegaron ni siquiera a este lugar, Las Fincas, donde se registró el crimen, porque –presuntamente- el edil no les da ni para gasolina, según fuentes informativas confiables de dicho municipio. Al parecer, Becerra Méndez ordenó un peculiar “plan de austeridad”, para que las patrullas apenas reciban ¡10 litros semanales de combustible!:“El edil, dio la orden de dotar a cada patrulla 10 míseros litros de gasolina y con esa cantidad de combustible no alcanza para hacer recorridos de vigilancia y atender el llamado de auxilio de la población”, denunciaron.

POLICÍA, DE ADORNO…Y PARA CUIDAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SU NEGOCIO PRIVADO

Ante esta precaria situación, varios elementos han renunciado y los pocos que quedan están en Chicontla, donde cuidan la casa y constructora privada del presidente municipal. Así que no realizan recorridos, ya que no hay para la gasolina. Explicaron a este medio de comunicación.La fuente añadió que Jopala cuenta con pocos policías por turno y la administración de Becerra Méndez no genera condiciones, para contratar a más uniformados, pese a que se trata de un sitio conflictivo, con sangrientos hechos de violencia similares al del pasado 10 de febrero.Apenas en septiembre del 2024, un joven de 18 años mató con un cuchillo a tres hombres que bebían y, de acuerdo a testigos, Valentín, el presunto perpetrador, no estaba ebrio, sino que habría cometido el homicidio múltiple con premeditación: https://desdepuebla.com/2024/09/03/asesinan-con-arma-blanca-a-3-en-jopala/.La situación de la Seguridad Pública en Jopala ratifica que en muchos municipios del estado las policías ¡no sirven absolutamente de nada!, ya sea por incapacidad, falta de material para trabajar o por alcaldes que las usan para cuidar sus bienes personales patrimoniales.

SUMA 10 DÍAS TOMADA LA PRESIDENCIA AUXILIAR DE MECAPALAPA, PANTEPEC

10 días y contando lleva tomada la presidencia auxiliar de Mecapalapa, en Pantepec, por manifestantes, que impidieron la toma de protesta de su nuevo edil Azael Soto Apolinar, ya que, denuncian, presuntas elecciones fraudulentas.Se trata de un tema que deberán investigar a fondo la secretaría de Gobernación estatal e, incluso, el Congreso local, puesto que lo que se disputa no solamente es el control de dicha junta auxiliar, sino de los fondos que podría recibir Mecapalapa por su designación como Pueblo Indígena, lo que –de acuerdo a los inconformes – llevó a un ex alcalde a manipular la integración del comité que manejará ese dinero. Acusan que la votación fue fraudulenta a favor de Azael Soto Apolinar, quien sigue impedido a tomar protesta y entrar a la presidencia auxiliar. También se quejaron de la imposición de un comité que quiere manejar el recurso a su antojo, que próximamente llegará con el nuevo nombramiento como PUEBLO INDIGENA y, aseguran, estará formado por gente ajena a la comunidad, como Mikeila Aparicio Lucas, oriunda de Las Palmas y nombrada como presidenta con la imposición del ex presidente municipal Porfirio Castro Mateos.Dicho comité debería estar formado por gente de esta comunidad, no por imposiciones y el dedazo. Además, denuncian que se pretende convertir las colonias en rancherías, como sucedió en la 28 de Abril, donde ya fue impuesto un inspector, pese a que es colonia de Mecapalapa y a que esta maniobra frena las oportunidades de crecimiento.El movimiento de inconformidad se mantiene y, como ya se apuntó, aunque Pantepec y Mecapalapa parezcan lejanas a Puebla capital, el trasfondo del conflicto es fuerte y podría subir de nivel, porque están en juego los recursos que la comunidad deberá recibir como Pueblo Indígena.