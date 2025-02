DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

¿Liberar a López Zavala?…¿tan mal estamos?

El pasado jueves, la familia de Cecilia Monzón –política y activista asesinada en mayo del 2022- alertó que un juez federal, Eliezer Aguilar Melchor, que la página del Consejo de la Judicatura (CJF) identifica como “secretario de juzgado”-otorgó un amparo a la ex pareja y presunto responsable intelectual de dicho asesinato, Javier López Zavala por presuntas irregularidades en un proceso legal efectuado en diciembre pasado.

El amparo de Aguilar Melchor al ex secretario de Gobernación estatal y ex candidato perdedor a la gubernatura de Puebla en 2010 no cancela el proceso penal ni la investigación en su contra, pero sí puede sacarlo de la cárcel el tiempo que dure; es decir, unos dos o tres años, según algunos abogados: https://desdepuebla.com/2025/02/20/juez-federal-otorga-amparo-a-javier-lopez-zavala-podria-salir-de-prision/.

No es la primera vez que Helena, hermana de Cecilia, denuncia retrasos y supuestas maniobras del Juzgado Segundo en materia penal en San Andrés Cholula en favor de López Zavala. Pero este amparo del juez sustituto le daría la oportunidad de tener el proceso legal en libertad y, si así lo desea, huir del país e ir a uno sin tratado de extradición con México: https://desdepuebla.com/2024/03/06/457510/.

Y no, desde luego que nadie en su sano juicio puede descartar que un hombre con el dinero y relaciones políticas ILIMITADAS, como él, evada el proceso judicial. De salir de la cárcel, tendría cuando menos dos años, para planear y ejecutar una fuga, empero, con todos los recursos financieros y de poder que –al parecer – todavía posee: https://desdepuebla.com/2024/03/07/niegan-liberar-a-javier-l-z-como-presunto-involucrado-en-el-asesinato-de-cecilia-monzon/ .

EL INEXPLICABLE Y PREOCUPANTE SILENCIO DE LA FISCAL POBLANA

No es extraño que el ex secretario de Gobernación quiera salir de prisión. Tampoco lo es que sus abogados recurran a cualquier tipo de maniobra para lograrlo, pese a que, desde el año de la ejecución de Cecilia, 2022, la Fiscalía General de Justicia (FGE) aseguraba contar con todos los elementos probatorios de su presunta culpabilidad, como lo dijo cuando capturó al supuesto autor material, Silvestre: https://desdepuebla.com/2022/07/30/cae-silvestre-n-presunto-autor-material-del-feminicidio-de-cecilia-monzon/.

Lo que molesta y huele muy mal es el silencio de la FGE. Desde el jueves pasado, cuando la familia Monzón alertó sobre esta decisión del juez federal, nadie de la dependencia, ni su titular, Idamis Pastor, se ha pronunciado sobre este caso: https://desdepuebla.com/2022/07/30/cae-silvestre-n-presunto-autor-material-del-feminicidio-de-cecilia-monzon/

¡Que alguien le avise a Idamis Pastor que desde diciembre 20 del año pasado es la nueva fiscal general de Puebla y que le toca –supuestamente –defender las investigaciones y procedimientos de su dependencia!. La FGE podría y debería apelar la sentencia de Eliezer Aguilar, pero, al momento de escribir estas líneas, no ha emitido ningún pronunciamiento sobre este asunto.

Consultados acerca de este tema, abogados y ex funcionarios de la FGE señalaron que la investigación contra López Zavala era sólida, ya que incluía testimonios directos y advirtieron que el amparo del juez tiene toda la pinta de una MANIOBRA, para permitirle salir de la cárcel a través de un tecnisismo legaloide y darle tiempo de huir: https://desdepuebla.com/2023/01/20/poder-judicial-comienza-a-liberar-a-acusados-del-asesinato-de-cecilia-monzon/.

¿Tan mal estamos?. Espero que no, que se haga justicia en el caso de Cecilia Monzón y todos los feminicidios y que los poderes del Estado e instancias de gobierno, incluidos jueces y la propia FGE TRABAJEN, para hacer realidad las arengas y proclamas sobre combatir la violencia de género e impunidad.

QUE QUIEREN REGRESAR AL “PACHANGAS” COMO MINISTERIO PÚBLICO DE HUAUCHINANGO

Empezaron los cambios en Casa de Justicia de Huauchinango. Hace unos días se hizo el relevo del comandante de robo de vehículos, de apellido Granillo. Posteriormente llegó el cambio para el MP de esa dependencia, Aldo Zapata y en su lugar llegó Teófilo de Jesús Martínez.

Se sabe que los cambios seguirán en esta zona serrana especialmente en Huauchinango, donde hay ya muchos funcionarios con varios escándalos en su haber.

Sin embargo, ha causado preocupación que podrían mandar un MP de muy mala reputación, Juan Ángel Muñoz Ramírez, que, como se recordará, en su estancia en Huauchinango, en la agencia de FEDAI, se caracterizó por su espíritu festivo, se la pasaba haciendo fiestas y fue muy criticado por ausentarse de sus oficinas.

Se espera que la fiscal general cheque los expedientes de los MPS y mande a la Sierra Norte gente capaz y eficiente. https://www.cjf.gob.mx/Directorios/lstfundep.aspx?cv_x=923