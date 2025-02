Pau López confía que su destino era jugar con el Toluca

Metepec, Méx.- El portero español de los Diablos Rojos del Toluca, Pau López, dio sus impresiones del futbol mexicano, aseguró que confía en el destino y hoy se debe a los Diablos Rojos del Toluca. El jugador europeo consideró que su proceso de adaptación con el Toluca y la Liga MX va por buen camino; se encuentra contento con este nuevo reto.

El portero de los Diablos Rojos del Toluca reveló que antes de venir al futbol Azteca recibió buenas referencias de México, comentó que, en varias charlas con Sergio Canales, elemento de Rayados, pudo conocer un poco más de lo que le esperaba en esta nueva aventura.

“Sergio Canales me habló maravillas del país, entonces me animé porque me apetecía, porque siento que a mi carrera le quedan muchos años y creo que es una experiencia que me apetecía mucho vivir con mi familia y aquí estamos todos, intentando una nueva aventura y muy feliz”, dijo.

El portero de los Diablos Rojos del Toluca, Pau López, comentó que confía mucho en el destino y aunque reveló que pudo ir al futbol francés, de último momento se dieron las condiciones para venir a México, retó que vive acompañado de su familia.

“He sentido a lo mejor que en Europa ya había hecho todo lo que yo quería hacer o todo lo que yo había soñado hacer y necesitaba un reto nuevo, parecía que me iba a ir a Francia a jugar y a última hora se truncó. Soy una persona que cree mucho en el destino y creo que si todo se dio es porque al final mi destino estaba aquí”.

Del juego ante Juárez, dijo: “Una de las características de la liga mexicana es que todos los partidos son muy igualados; todos los partidos cuestan mucho ganar. Ante Juárez no esperamos un partido fácil, en este torneo tienes que dar tu máximo nivel”.

Subrayó que uno de los aspectos que Toluca debe mejorar es no bajar la intensidad, como ocurrió en el juego contra Chivas.

Finalmente, sobre su adaptación, reconoció que uno de los principales desafíos ha sido la altura: “Si soy sincero, no sabía que había tanta altura hasta que llegué aquí, es un dato que no tenía presente y sí que de verdad es un factor que influye, sobre todo no tanto a nivel de cansancio, que sí es verdad que el cansancio es más rápido, pero la pelota bota más rápido, vuela más respecto a la situación donde no hay altura y me ha costado”, sentenció el arquero.