“Conejo” Pérez habló del trabajo de Vicente Sánchez como estratega del Cruz Azul

Ciudad de México.- El exfutbolista de las Máquina Celeste del Cruz Azul, Oscar “El Conejo” Pérez, dio su opinión del trabajo que ha realizado el joven estratega, Vicente Sánchez, como entrenador de Cruz Azul. La leyenda viviente de la Máquina Celeste, Oscar Pérez aseguró que tiene dudas sobre que Vicente Sánchez sea el entrenador ideal para Cruz Azul.

A pesar de que bajo el mando de Vicente Sánchez, la Máquina ha logrado importantes triunfos, tras la salida de Martín Anselmi no se ha definido qué pasará con la dirección técnica del equipo, pues los altos mandos celestes no le han quitado la etiqueta de interino al “Tamborilero” Sánchez. Sí bien es cierto que el Cruz Azul frenó la búsqueda de un nuevo técnico, todo indica que el uruguayo se quedará hasta el final del Clausura 2025.

Por lo anterior, el “Conejo” Pérez no parece estar del todo seguro de que Sánchez sea el indicado: “Hoy va bien, pero creo que es muy apresurado decir que ya está listo… yo creo que no, creo que le falta. Tiene que llevar un proceso y ojalá que pueda consolidarse, pero hay que esperar porque me parece muy pronto para decir que Vicente es el indicado para quedarse en definitiva”.

La realidad es que Vicente Sánchez le ha dado a La Máquina un estilo propio muy interesante y ha cosechado resultados que hicieron que vuelva a la carrera por el liderazgo de la fase regular. En las últimas semanas se ganó el apoyo de la afición y da la sensación de que los futbolistas se sienten cómodos con él dentro del vestidor. Por lo tanto, hay muchos argumentos para darle continuidad al sudamericano en el banquillo celeste.

“Si toman la decisión de mantenerlo, que lo respalden realmente. Los directivos tendrán que ir midiendo la exigencia que conlleva estar al frente de un gran equipo como lo es Cruz Azul con toda la responsabilidad y con todo lo que se maneja. No es fácil”, comentó el ex director deportivo del Cruz Azul, Oscar Pérez, a quien no le fue nada bien en el equipo de la Noria como directivo.