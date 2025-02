SÓTANO UNO

CODHEM… Informe impasible.- No necesito para verte ir tan lejos, ni tampoco para hablarte oír tu voz… Cierro los ojos y al instante estás aquí… Mientras sorbe de su café americano sin azúcar, el sarcástico periodista recuerda el informe flemático, impasible que la CODHEM rindió. Nada de qué presumir. Al menos así se entiende a lo lejos o desde el triste comunicado de prensa enviado a los que no quisieron invitar pero, pues, para taparle el ojo al macho. Ni la pena vale comentar más.

Los que de plano ni siquiera por boletín son en el ISSEMYM. Su director, Ignacio Salgado y su comunicadora tienen más juntas que resultados. Es triste llegar a alguna de las farmacias de suministro para afiliados y que ¡estén vacías! y no es broma, ¡no hay medicamentos! están peor que la mega farmacia de cierto personaje y su mejor sistema de salud del mundo. Los derechohabientes protestan con razón. Antes, dicen, daban vales para cambiarlos, ahora no, y es que en esas mismas droguerías subrogadas, optaron por no hacer negocios con una institución que no les paga y a la que ya no piensan mantener.

Es triste porque su plantilla de más de mil 200 médicos y residentes que diariamente ofrecen servicio y atención ejemplar, se muestran inútiles ante la decadencia de un instituto que antes del 2018 presumía de ser uno de los mejores a del país. Hoy padecen la amargura médica casi un millón de afiliados, entre servidores públicos activos, pensionados y dependientes económicos, de los que en su mayoría, más de 246 mil, son docentes; casi 125 mil catedráticos, investigadores y personal administrativo de la UAEMEX; unos 122 mil policías estatales y 10 mil ministeriales, sin dejar de lado a unos 7 mil servidores públicos gubernamentales y otros 345 mil de los ayuntamientos, así como unos 10 mil de institutos autónomos como el IEEM, además de 86 mil pensionados que acuden regularmente a las 115 unidades médicas de ese instituto, centros de salud, hospitales regionales, clínicas, unidades móviles y consultorios con acceso a servicios de alta especialidad.

Diariamente el ISSEMYM otorga unas 50 mil citas a igual número de pacientes que requieren de medicamentos para tener acceso a la salud. La rumorología, que no abona a la certidumbre, es que se está configurando la nueva imagen del ISSEMYM, que podría ser, o ISSEMYM-Bienestar o IMSS-Bienestar, con su respectivo acondicionamiento administrativo, es decir, la modificación inmediata para el pago de pensiones y descuentos salariales sobre las cuotas que, esas si, se cobran puntualmente –al menos no se conocen casos en los que al paciente le digan que no le cobrarán cuotas por la falta de medicina- o que le resarcirán lo que pague por comprarlas, porque si no las consume podría, incluso morir.

El panorama es muy negro para una institución que nació por allá de 1969 suministrando a sus afiliados medicamentos de patente y servicio de alta calidad, y que ahora, en el 2025, no le alcanza ni para comprarle remedios al señor gordito que baila vestido de doctor frente a sus farmacias.

La manifestación del miércoles en Toluca y que provocó un enorme caos, se repetirá pronto y en varios municipios hasta que se regularice este tema y que, sin grillas, quienes gobiernan, sobre todo los diputados, resuelvan esta crisis de salud y angustia social… Y si al final de mi camino por la vida, tengo la dicha de encontrarte junto a Dios, podré decir que todo aquello que aprendí, la alegría de vivir, te lo debo todo a ti… Hasta otro Sótano. Mi X @raulmandujano