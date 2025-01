SÓTANO UNO

Raúl Mandujano Serrano

Raúl Mandujano Serrano 30 enero, 2025

l La del estribo.- La caída de los inmigrantes

La llamada más triste.- Me preparaba para cuidarlo esa noche, para acompañarlo como otros días. Pero sonó el celular. Fue la llamada más dolorosa. Me dijeron que Roberto se había ido. Sólo cerró sus ojitos. Durante más de 50 años fue mi inspiración y orgullo.

De joven, muy joven, conoció la ruta de los migrantes. En Estados Unidos y en Mexicaltzingo aprendió el arte de cosechar, de cultivar flores. Hizo su milpa en casa y un jardín de bellas flores para Pilar, su cómplice. Era un gran carpintero. ¡Hizo todos los muebles de su casa! Mesas, clósets, sillas, cuadros… Hasta mi casa del árbol. Por él aprendí a amar a los animales, perros, gatos, hasta un borrego, y mi cerdita. Nunca faltó al trabajo y en esas máquinas que manipulaba elaboró utensilios domésticos, un cuchillo genial, de acero, como él. Rolaba turnos y viajaba en bicicleta, pero no le gustaban los tenis. Nos llevó siempre dulces que ocultaba en su overol azul marino con las siglas GM en la espalda. De él se aprendía el respeto, la bondad, la solidaridad y hasta honrar a nuestros difuntos.

Nos cuidó hasta el último de sus alientos. En las cargas difíciles de la vida estaba allí, solidario, fuerte, valiente. A su lado no teníamos miedo… Pero poco a poco, mi súper héroe se fue debilitando. La criptonita del tiempo invadió su cuerpo y al final nos despedimos. Él viaja a otra constelación y en la tierra de los mortales perdurará su huella, su ejemplo y su amor, su pasión por su familia y su coraje por un Toluca que nomás no ganaba el campeonato y esos árbitros comprados. No es un adiós, pero es un hasta pronto muy triste, del que sólo se obtienen lagrimas por el dolor de una partida.

Me toca honrar su legado y compartirlo con mi familia. Que tu estrella siempre esté en mi camino. Te amo papá.

En tan sólo 10 días, desde que Trump tomó protesta como presidente, han sido deportados más de 4 mil inmigrantes. Y luego está la amenaza de ese individuo para aplicar el próximo sábado a México y Canadá aranceles del 25 por ciento a sus exportaciones e importaciones, como medida de presión para detener el flujo migratorios y frenar el tráfico de fentanilo, que alguien dijo que no había en México.

No existe negociación alguna para ampliar plazos a la deportación masiva. Y no los habrá. Trump nos está acorralando, inmovilizando… Nos cree sus adversarios. Él se siente, y lo es, el hombre más poderoso del mundo, mientras que en México, el gobierno dice que actuará con “la inteligencia mexicana”… que quizá solo sea agachando la cabeza mientras más de 10 mil soldados, guardias fronterizos y policías de agencias federales se desplazan a lo largo de la frontera con México. Nadie cruzará y no habrá un sólo ilegal en EU.

Aquí esperamos a los deportados, construyendo refugios humanitarios con la dulzura de un país que no hizo nada para impedir que se fueran, pero que saboreó los casi 67 mil millones de dólares anuales de las remesas que enviaban.

Ahora bien, esa mano de obra barata pero eficiente, que le costará a las empresas norteamericanas miles de millones de dólares, podría ser una oportunidad para México si aprovecha la experiencia de esas mujeres y hombres en el mercado de las manufacturas y el campo. Ojalá no caigamos en el error de “becarlos” a cambio de un sufragio político. Hasta otro Sótano. Mi X @raulmandujano