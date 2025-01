Volpi se despidió de los Diablos Rojos del Toluca

Metepec, Méx.- El experimentado portero brasileño, Tiago Volpi se despidió de los Diablos Rojos del Toluca, el cancerbero regresará a su país para poder atender con más tranquilidad temas familiares, pues afirmó que en estos momentos su esposa lo necesita, por tal motivo, tras una repentina decisión, el cancerbero pidió disculpas a la afición y les agradeció por todo cariño recibido durante su estancia con el equipo del Estado de México.

Después de defender por dos años y medio a los Diablos Rojos del Toluca, Tiago Volpi se dijo profundamente agradecido con la afición, directiva y cuerpo técnico, al mismo tiempo, dijo que se va con sentimientos encontrados del club, por un lado, quería quedarse a vivir en México y por el otro, tendrá más cerca a su familia.

Ante medios de comunicación, el arquero consideró necesario aclarar las cosas, por respeto al club y a la afición, ante la decisión de volver a Brasil que tomó por sorpresa a muchos y detalló las circunstancias que la motivaron.

“Al fin del año pasado tuvimos una pérdida familiar, la familia de mi esposa, muy importante, y desde ese día, como que las cosas ya no andaban tan bien. Mi esposa perdió a su mamá, su papá terminó por quedar solo en Brasil y nos estaba costando mucho el tema de quedarnos”, a esto se suma que esperan el nacimiento de su bebé en 10 días.

El portero goleador de los Diablos Rojos del Toluca agradeció al club y a la directiva, considera que fueron empáticos con su situación y valora mucho que lo estén apoyando en estos momentos.

“Queda mi agradecimiento con ellos porque no es normal, un club en este momento también mirar el lado humano del jugador y se los agradezco muchísimo por todo lo que ha hecho por mí en este momento”.

Volpi ofreció una disculpa por la manera intempestiva de salir de los Diablos Rojos del Toluca, donde dijo que se sentía a gusto, por tanto, cariño de la afición y de sus compañeros.

“Una disculpa a toda la afición por salir así, pero no me servía de nada quedar con todo esto y no entregarme al cien por ciento como siempre me entregué. Agradezco que me apoyen y entiendan todo esto que estoy pasando”, agregó.

Con el Toluca FC, Volpi acumuló 108 partidos, con una marca de 24 arcos en cero, e hizo historia al anotar 15 goles. Vale la pena destacar que se va agradecido con el club, aunque lamentó no haber logrado el anhelado título con los Diablos Rojos del Toluca.

“Hay algo dentro de mí que quedó con la sensación de que no pude cumplir con lo que realmente quería que era ganar el título. Estuvimos muy cerca, principalmente en la final contra Pachuca, y después me voy con esta sensación de que fue un buen paso. Fueron lindos momentos en 2 años y medio, momentos complicados también, pero me voy con este sabor amargo por no haber logrado el título”, sentenció el portero brasileño.