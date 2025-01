Municipios deben adaptarse a la realidad fiscal y mejorar su recaudación: Felipe

Naucalpan, Méx.- La diputada del PAN, Joanna Felipe Torres, apuntó la urgencia de llevar a cabo una reforma en la fiscalización y recaudación municipal, para garantizar que los recursos públicos sean bien utilizados, sobre todo, porque ahora hay un escenario donde los fondos federales se han reducido considerablemente.Es vital -dijo- que los municipios se adapten a la realidad fiscal y mejoren su eficiencia en la “recaudación fiscal y recaudación de impuestos”, con el fin de evitar que el desvío de recursos siga afectando a las comunidades.

Felipe Torres se pronunció porque los municipios eficienticen el uso de los recursos públicos y evitar el desvío de los mismos, por lo que pidió que las auditorías municipales sean más rigurosas y que se fortalezca el OSFEM.También propuso, que se amplíen los plazos para auditar a los municipios, para que los alcaldes no puedan disponer discrecionalmente de los recursos, sin ser supervisados adecuadamente.

Es fundamental, que se impongan sanciones más rápidas y severas, que se le otorgue al OSFEM mayores atribuciones, para que pueda fiscalizar y corregir el uso indebido de los “Fondos Públicos”.La diputada expresó que el PAN trabajará con la nueva titular del OSFEM, para identificar puntos de mejora y que se reformarán leyes que permitan una fiscalización efectiva, sobretodo en un contexto de menores aportaciones federales y estatales.

En un desayuno con reporteros del Valle de México, comentó que si la nueva titular del OSFEM ya tiene identificados algunos puntos de mejora, “entonces pudiéramos trabajar con ellos y créanme que Acción Nacional se suma y trabajamos con ellos para ver exactamente qué es lo que hace falta legislativamente hablando, para que la reforma que tenemos que impulsar, permita que verdaderamente el OSFEM tenga dientes, para que no se puedan llevar los recursos los presidentes municipales.“Tiene que haber sanciones, tiene que haber procedimientos más rápido, incluso si es necesario, que ya no sean solamente cinco años en los cuales puedan ser auditados, sino que sean más, para que no puedan tomar un solo peso del recurso público. Son el gobierno más cercano a la gente, la gente necesita un municipio, una institución que verdaderamente utilice el recurso público para lo que está destinado”.

“La gente quiere buenos servicios públicos y recordemos que la facultad de entregar servicios públicos, son los municipios, entonces por eso se necesitan esos recursos que se ha utilizado de buena manera y más, en los tiempos en los que estamos viviendo, donde ya no hay las participaciones federales y estatales que antes habían”“Ahorita ya no existen, ustedes saben que ya muchos fondos ya los desaparecieron por completo el tema del FORTAMUN, y algunos otros que, desde el nivel federal, se otorgaba a los municipios para apoyarlos en ciertas materias, como seguridad, infraestructura, etc. Algunos de esos recursos ya desaparecieron totalmente y otros se minimizaron, entonces tenemos que mejorar el tema de la recaudación a nivel municipal, lo que implica que exista un buen uso del recurso público federal y estatal”, finalizó.