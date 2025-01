SÓTANO UNO

· Moreno se pone guapo en Toluca

· Colofón.- Llamado enérgico a Mexicaltzingo

Raúl Mandujano Serrano. Periodista.

Moreno se pone guapo en Toluca.- El periodista está triste. Cosas de familia agobian su cabeza y corazón. Trata de distraer sus pensamientos y mientras sorbe de su café americano sin azúcar, aterriza sus ideas en Toluca. Entiende que es el inicio de una nueva administración y el consorte Ricardo Moreno flirtea con la ciudadanía. La enamora y le lanza tres piropos para conquistarla.

Primero, para “Ponerla Guapa”, que involucra la recuperación de espacios, bacheo y mejoramiento de servicios; después el tema del agua, firmando un convenio con la Secretaría del ramo en la entidad para la reutilización del líquido residual tratado, fomentar una cultura de responsabilidad hídrica y protegerla cuenca y acuíferos locales, para que cuando llegue la sequía, no sea tan grave el desabasto, como ocurrió en 2024 y, finalmente, el tema maldito de la seguridad, impulsando primero como estrategia, a la policía de proximidad y nombrando como artífice a Jorge Alberto Ayón Monsalve, de alta formación en el Estado Mayor, el Colegio Militar y unos 25 años de trayectoria en el Ejército Mexicano, y quien estará acompañado por José Luis Álvarez Orozco como director operativo, que no canta mal las rancheras en eso de la experiencia en el combate preventivo a la delincuencia. Vaya equipo.

Despampanante el alcalde derrochando ganas y muy al estilo Andrés Manuel y Claudia, tiene su propia “mañanera”: “La Toluqueña”, dice (suena más a nombre de tortería). Ojalá no se canse y cuando se vengan devenires de angustia ciudadana, que no oculte la cabeza y dé la cara. Por lo pronto bien. Andaremos checándolo y le dejamos una tarea, la de la salud. Cientos de ciudadanos de la tercera edad y con discapacidad, por temas médicos no pueden moverse ni salir de casa. Aquí también se debería impulsar el tema de “Salud Casa por Casa”. Lo dejamos en el tintero.

Colofón.- Llamado enérgico a Mexicaltzingo

Le diré qué pasa, expone el hacedor de los sótanos irreverentes. Los periodistas tienen la misión de informar, de ser objetivos. Lo hacen bajo el respaldo constitucional de los artículos sexto y séptimo de la libertad de prensa y el derecho a la información, que son haberes que permiten a las personas buscar, recibir y difundir información. Así que, por mucho que nos cueste, les cueste a los políticos y sobre todo a sus policías, este trabajo, mal pagado, magullado, amenazado, insultado e intimidado, es un derecho fundamental de la democracia y está protegido por normas internacionales.

Lo ocurrido en Mexicaltzingo, mi pueblo –dice el amanuense-, es un acto de barbarie en el que pareciera que sus policías no piensan, que sólo son “gorilas golpeadores”, como los exponían y dibujaban caricaturistas como el “Chango Cabral”, Andrés Audiffred, Rafael Freyre o Guerrero Edwars. ¡Carajo! Se trató de un incidente vial que ocasionó un terrible caos Si, informen a su alcaldesa, pero apóyense de la prensa para informar. No todos están viendo la página de la presidenta y no puede ser ese el motivo para que agredieran a reporteros de Cadena 21. La prensa, la maldita prensa no quiere privilegios, pero tampoco maltratos. ¡Ya bájenle! Quieren investigar, háganlo. Pero las imágenes están ahí, como aquellas que mostraron a una muchedumbre privar de la libertad a la propia alcaldesa como candidata, sin que se aparecieran esos ‘policuicos’ golpeadores “a poner orden”.

El periodista recuerda una frase de Elie Wiesel, premio Nobel de la Paz y superviviente del Holocausto: “Ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo”… No normalicemos la violencia. Hasta otro Sótano. Mi X @raulmandujano