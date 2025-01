A mitad de la semana

Julián Chávez Trueba 15 enero, 2025

¿Se está destruyendo el ideario de MORENA?

Hace algunas décadas se editó el libro de Luis Eduardo del Rio titulado Receta Rius, con 100 formas de rescatar a nuestro México, ante la premisa de que no todo está perdido y que como ciudadanía algo podemos hacer frente a los políticos corruptos. RIUS empezaba con un par de ideas descabelladas en aquel entonces, las cuales consistían en hacer algo para ser parte de Estados Unidos. El concepto resultaba interesante ante lo que significa el valor del patriotismo, el cual es definido como el sentimiento que nos da el arraigo a la tierra natal, historia y cultura.

Sin embargo, este valor del patriotismo se pone en jaque cuando se da uno cuenta que el nacionalismo no depende de asistir y gritar en los partidos de la selección, ni de sentirte libre en tu país, ni de gritar el himno cuando se esté presente en una ceremonia; todos estos actos se han relacionado con la demostración del patriotismo, desde el gobierno.

Y es que resulta curioso pensar que el siguiente presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene una idea clara de demostrar el poder que tiene USA frente a México y en pisotear nuestro país y con ello nuestra soberanía nacional, …bueno, así lo ha expresado y ha tratado de hacerlo sentir Claudia Sheinbaum, con algunos discursos recientes como el de sus 100 días de gobierno.

Nuestra selección nacional ha demostrado la corrupción que impera en el futbol nacional, pues es evidente que en la selección no se encuentran los deportistas que se desempeñan mejor a nivel mundial, sino aquellos que han pagado las cuotas y saben ser títeres de los empresarios; nuestra libertad se va coartando poco a poco con los niveles de inseguridad que imperan en el país con tantos muertos y balaceras; y para colmo, la presidenta dice que en caso de una invasión nos queda el Himno Nacional, a manera de burla.

Lo que es inminente es que Trump le está haciendo ver su suerte a MORENA, pues está haciendo lo que Andrés Manuel López Obrador hizo en su mandato; gobernar con base arrebatos.

Trump ha dicho que quiere cambiar el nombre del Golfo de México, lo que es sin duda un arrebato innecesario, pero igual dijo AMLO cuando quiso cambiarle el nombre al Golfo de Cortés, o respecto de pedir una disculpa a España; ni pasó, ni va a pasar, y únicamente lo hacen para dar de qué hablar, para demostrar lo que quieren y pueden, para decirle a su base política que es de armas tomar, aunque al final no haga nada, así en puras bravatas se va el gobernar.

Trump dijo que China le está viendo la cara pues México ha permitido el ingreso a USA de autos y productos chinos que son de muy bajo costo en contra de los tratados internacionales. Sheinbaum se ha desvivido diciendo que no es cierto en cada mañanera, peeeeero, ya hubo una revisión a los establecimientos de la CDMX que vendían productos chinos, con bombo y platillo para que se note que algo se está intentado, ya se colocó un arancel a las plataformas TEMU y ALIexpress, para que a ti consumidor te salga más caro comprar en esas aplicaciones; y hasta ya se firmó un acuerdo con AMAZON para generar 200 mil empleos en Querétaro.

Trump dijo que se produce fentanilo en México; Sheinbaum se cansó de decir que eso no es cierto, que lo que presentó el New York Times es mentira y que aquí ni se consume esa droga, peeeeeero, ya de plano se fue Harfush a Sinaloa para parar la ola de homicidios y balaceras, ya incautaron el mayor decomiso de fentanilo (y precursores) de más de 8 años (o sea desde AMLO) y se lanzó una campaña en contra del consumo del fentanilo en México y se accionó un plan para desarticular a las bandas de distribuidores con algunas detenciones importantes como las de los presidentes municipales del Estado de México.

También, Trump ha manifestado que los narcotraficantes dirigen el país, que los gobiernos han hecho pactos y en consecuencia, quiere declarar a los carteles terroristas, lo que significa que pudiese hacer intervenciones bélicas en nuestro país en un futuro. Sheinbaum dijo en su discurso de los 100 días de gobierno, con mucha energía y gritando, que nosotros como país, somos soberanos y que nadie manda más que el pueblo; pero pregunto ¿a quién le molestaría que la DEA explotara un laboratorio clandestino de droga? o ¿qué aprehendieran a algún mando del narco en territorio nacional? O ¿qué armaran una balacera en la vivienda de algún gran distribuidor de droga? ¿sería eso una intromisión territorial o un menoscabo a nuestra soberanía? ¿importaría que dañaran nuestra supuesta soberanía? ¿no sería eso un aumento de nuestras libertades en lugar de un menoscabo como lo quieren hacer ver?

Entonces, después de hacer esta breve reflexión, para contestar la pregunta del título me parece que el ideario de AMLO y de MORENA es insostenible, pues se va a diluir entre la realidad y la demagogia, ya que no puede haber soberanía sin el respeto a la vida y a la seguridad personal, circunstancia que en muchas zonas el gobierno no puede garantizar, pero eso sí, el gobierno federal está sufriendo las ocurrencias de alguien que está por encima de sus propias ocurrencias, porque el pueblo no manda, sino los acuerdos que la clase política hace entre empresarios y narcotraficantes, así que Trump no pone en riesgo nuestra nación, sin embargo está demostrando que la pelea es entre dos gobiernos ocurrentes.

Si no creen que la ideología de MORENA se ha quedado sin verbo, basta revisar lo que se decía de los impuestos actuales, pues en su momento fueron votados en contra por parte de los que ahora gobiernan los tres poderes, sin embargo, ahora que son gobierno no los quitan, como fue su argumento hace años.

MORENA es un concepto que se sabía insoportable en la realidad para algunos, pero para otros se les irá quitando la venda de los ojos de la mano de los más grandes adversarios de estos políticos de esta supuesta izquierda, los cuales son ellos mismos.