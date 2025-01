Toman protesta presidentas y presidentes municipales del Estado de México

Toluca, Méx.- Este miércoles, 1º de enero, el secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, tomó protesta a los presidentes y presidentas municipales de la entidad.

En un mensaje por redes sociales, el secretario Horacio Duarte reiteró el compromiso que tienen al servicio del pueblo del Estado de México, siguiendo el ejemplo y liderazgo de la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez.

Recordó que durante su administración, deben comprometerse a no mentir, no robar y no traicionar, con el objetivo de transformar la vida de quienes más lo necesitan.

“Enhorabuena Presidentas y Presidentes municipales del #EdoMéx!

Hoy inician una etapa de servicio al Pueblo del Estado de México que demanda compromiso y honestidad, siguiendo el ejemplo y liderazgo de nuestra Gobernadora, la Maestra Delfina Gómez y los valores de nuestro movimiento; sabemos que su gestión estará a la altura de la confianza que millones de mexiquenses han depositado en nosotros.

Recordemos que el EdoMéx fue clave en el respaldo histórico a nuestra presidenta, la Dra Claudia Sheinbaum Pardo, con más de cinco millones de votos, una muestra de la fuerza y unidad de nuestra gente.

Ahora toca no mentir, no robar y no traicionar, como nos enseñó el presidente Andrés Manuel López Obrador, para transformar la vida de quienes más lo necesitan.

Por supuesto, cuentan con un servidor para coordinarnos en las labores de Gobierno y de municipalidad.

¡Es momento de servir con orgullo y compromiso! #ElPoderDeServir”, escribió en sus cuentas electrónicas.

Cabe destacar que en el Estado de México, la entidad con más población en el país, los Ayuntamientos se renovaron, iniciando su periodo este 1 de enero para sumar trabajos con la administración de la gobernadora Delfina Gómez para dar atención a las demandas ciudadanas y a los retos que el estado presenta.