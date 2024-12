Fortalece SRE relación binacional con dreamers del programa TheDream.US

Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió a una delegación de dreamers del programa TheDream.US, la mayor iniciativa en Estados Unidos enfocada en impulsar el éxito académico y profesional de jóvenes inmigrantes indocumentados.

En el encuentro se refrendó el compromiso del Gobierno de México de seguir construyendo puentes de entendimiento e integración en beneficio de la comunidad binacional.

El evento fue presidido por la directora general de Estrategia Diplomática para América del Norte, Cristina Planter, en representación del jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez.

En el panel entre funcionarios y la delegación de dreamers, donde se estableció un diálogo constructivo, participaron la directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica, Vanessa Calva; la encargada del despacho del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, Gisele Fernández y la presidenta y directora ejecutiva de TheDream.US, Gabriela Pacheco, con la moderación del embajador Hermann Aschentrupp del Instituto Matías Romero.

Hyein Lee, académica del CUNY Graduate Center presentó su tesis titulada “A Dream No Longer Deferred: The Power and Limits of Conditional Integration on the Social Mobility of Undocumented Young Adults”, que destaca las contribuciones de los dreamers a la sociedad estadounidense.

Por instrucciones del Canciller Juan Ramón de la Fuente, las funcionarias reiteraron el compromiso de México de velar por los derechos de las y los mexicanos en el exterior y promover su bienestar.

Se abordaron las herramientas que tiene el Gobierno de México, a través de la red consular en Estados Unidos, para promover la integración, facilitar el acceso a recursos y fortalecer el papel de las instituciones en la mejora de las condiciones de vida de los connacionales.

Se destacaron, como ejemplos clave de los esfuerzos del gobierno para garantizar el bienestar y la integración de nuestros connacionales, el Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas a través de Asesorías Legales Externas en los Estados Unidos (PALE), la Ventanilla de Educación Cívica y la incorporación al IMSS de personas trabajadoras en el exterior.

Este encuentro forma parte de la estrategia de la Cancillería enfocada en fomentar la integración de las comunidades migrantes y garantizar la protección de los derechos de los connacionales.

La SRE reafirma la importancia de mantener un diálogo constante y constructivo para identificar soluciones conjuntas que beneficien a ambas naciones.