Ella Bucio concluye satisfecha un activo 2024

Ciudad de México.- Con una medalla de oro en velocidad y una plata en estilo libre en el Campeonato Mundial de Parkour celebrado en Japón, la mexicana Ella Bucio Dovalí puso punto final a su 2024, en desempeño que calificó como el mejor que ha tenido en cuanto a resultados internacionales obtenidos gracias a la ardua preparación que se propuso y mantuvo desde inicio de año.

La máxima exponente nacional de esta disciplina aseguró que concluye esta temporada satisfecha al protagonizarla también con podios en las Copas Mundiales de Montpellier, Francia y Coímbra, Portugal, además de adjudicarse el título de la mejor deportista del año en ambas pruebas tras recuperarse de una operación de hombro a la que fue sometida en 2023.

“La preparación para el Campeonato Mundial estuvo pesada, desde inicio de año me propuse que iba con todo. Me operé de un hombro el año pasado y me dije que volvería más fuerte, entrené muy duro y ahora para el Mundial fue un poco complicado, hubo situaciones por las que estuve a punto de no ir, pero resolví, peleé al final y resultó bastante bien, creo que mi preparación dio resultados”, comentó.

“Cada competencia tiene sus retos, pero la experiencia me ha dado herramientas para afrontarlo con más tranquilidad, con la cabeza más fría de forma más estratégica; hubo ocasiones en las que hice dos podios, pero ahora fue oro y plata así que estoy muy contenta y a nivel personal me sentí bastante mejor, esta competencia me agobió menos porque me prometí que no quería sobreponer mis resultados a mi tranquilidad y he ido mejor en ese equilibrio”, detalló la traceuse.

La deportista de 27 años de edad se replanteará cómo afrontar la temporada 2025 donde le aguardan dos Copas del Mundo y los Juegos Mundiales en Chengdu, China, priorizando su salud física y mental, pues aseguró que gracias al apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), hubo un antes y un después en su preparación.

“Cada competencia me vuelvo a plantear y cuestionarme y en esta me he preguntado más allá del resultado si fue bueno o malo seguir, qué tanto me aporta o si ya me estoy arriesgando demasiado, el nivel sube muchísimo de una competencia a otra, me he cuestionado si debería de ponerme un límite porque ya hacemos cosas más complejas que cualquier error puede ser grave y qué hacer para la siguiente competencia y veremos cómo abordar la siguiente temporada”, dijo.

“En 2024 seguí teniendo la beca de CONADE, que es muy buena, hubo un antes y un después en mi preparación porque al final he priorizado mis entrenamientos y competencias, sí hay esa reflexión y de que yo lo he vivido, los apoyos en la vida de un atleta son determinantes y me gustaría que yo al ser la primera en recibir una beca de CONADE, un día seamos más”, aseguró.