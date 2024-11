SÓTANO UNO

· La deportación criminal de Trump

· Colofón.- La novela de terror de los Menéndez

La deportación criminal de Trump.- El amanuense llegó a esa pequeña e histórica cafetería del centro histórico. Al entrar se escuchaba de fondo: Don’t call me gringo, you fuckin’ beaner Stay on your side of that goddamn river Don’t call me gringo, you beaner… Mire Usted, al ser nombrado presidente de Estados Unidos, Donald Trump prometió una campaña de “deportación masiva”. Ocurriría al asumir el gobierno, el 20 de enero de 2025, y en la mira, para ser expulsados están más de 1.5 millones de migrantes.

El periodista sorbe lentamente de su café americano sin azúcar, y recuerda que el recién nombrado zar fronterizo, Tom Homan, dio a conocer que se utilizarán militares para expulsar migrantes. “Será el mayor programa de deportación de criminales en la historia de Estados Unidos”. Y de acuerdo con sus datos (como decía cierto personaje mexicano), tienen registros de más de 1,5 millones de “delincuentes extranjeros convictos” y van por ellos. Se trata de miembros de pandillas, integrantes de cárteles, criminales con órdenes de aprehensión, y hasta políticos refugiados o escondiéndose.

Estados Unidos solamente se protege. El 90 por ciento de sus ciudadanos –revelan encuestas- se sienten invadidos y amenazados. Usted ha visto esas caravanas de migrantes que avanzan lentamente, en condiciones infrahumanas, como zombies, por carreteras y ciudades mexicanas rumbo a la frontera, mientras que en sus países de origen, los mandatarios andan muy despreocupados paseándose en cumbres mundiales, y hasta se atreven a opinar y proponer “soluciones”. Es un hecho, Trump no los quiere allá. Lo preocupante es que todos, hondureños, haitianos, salvadoreños, mexicanos, todos serán deportados a México… Se avecina una peligrosa crisis humanitaria…

La novela de terror de los Menéndez

Les voy a platicar una historia. Por allá de 1989, en una de las zonas más ricachonas de California, Beverly Hills, un par de jóvenes de 18 y 21 años de edad llamaron al 911 llorando. Dijeron que al llegar a casa encontraron a sus padres muertos, asesinados. La historia conmovió a los Estados Unidos pero, todo cambió cuando quedó al descubierto que ellos, Lyle, de 21 años de edad y su hermano Erik Menéndez, de 18, los habían matado. Le dispararon con una escopeta en la nuca a José Menéndez, su padre, un importante ejecutivo de la disquera RCA y sin piedad mataron de 15 tiros a su madre, Kitty Menéndez. Fue un crimen brutal, sanguinario.

Erik y Lyle Menéndez cumplen cada uno dos cadenas perpetuas. La corte nunca les creyó que los mataron para defenderse de los abusos sexuales de su padre y más bien que buscaban quedarse con la fortuna familiar y continuar con su vida de lujos, fiestas y derrochando dinero.

Pero hoy, esta negra historia ha dado un vuelco inesperado. La defensa presentó una reveladora carta que “demuestra” los abusos sexuales y narra cómo ocurrían. La carta fue enviada a un primo antes de que ocurrieran estos hechos, además de que Netflix, estrenó un documental denominado ‘Los hermanos Menéndez’, que muestra pasajes de esta historia y documentales que no fueron considerados en el caso.

Hoy, de 53 y 56 años, podrían quedar en libertad. Toda una novela de la que se han aprovechado muchos para vender esta historia y lucrar con la violencia en un país que presume ser justo… El custodio del Sótano se retira de la cafetería en la que se sigue escuchando No me digas beaner, mister puñetero, te sacaré un susto por racista y por culero… No me llames frijolero, pinche gringo puñetero… Hasta otro Sótano. Mi X @raulmandujano