Ruiz sabe que ante el América no pueden fallar

Metepec, Méx.- El futbolista de los Diablos Rojos del Toluca, Marcel Ruiz, aceptó que deben mejorar algunos aspectos de cara al duelo de este sábado en el Nemesio Diez ante las Águilas del América. El mediocampista dijo que deben pulir la contundencia para aspirar a un triunfo ante su gente en la última fecha del torneo mexicano, algo que les daría mucha confianza para afrontar la parte más importante del campeonato.

A pesar de la derrota en Nuevo León, el elemento de los Diablos Rojos del Toluca, quien vive un gran momento en su carrera futbolística, agregó que tienen la calidad suficiente para presentarse en casa y con el apoyo de la afición, ir en la búsqueda de una importante victoria.

“Más allá de los resultados, que evidentemente en ninguno de los dos juegos fueron lo que esperábamos, sí deja buenas sensaciones porque el juego en los dos partidos fue bueno”, dijo en principio el jugador.

Ruiz reconoció que les faltó ser contundentes en los últimos dos juegos, ante el León y ante los Tigres de la UANL, aun así, descartó preocupación en el equipo por los resultados más recientes, ya que explicó: “Las Liguillas son diferentes, incluso es a dos juegos. El partido contra León se vio condicionado después de la expulsión, este partido contra Tigres si bien no son los resultados que queríamos y estamos conscientes de ello, me preocuparía más si el funcionamiento del equipo hubiera sido malo, creo que no es el caso, generamos en ambos juegos tuvimos muchísimas llegadas como para ganarlos y creo que fundamentalmente es mejorar un poco la contundencia, que no es algo que no hayamos hecho antes”.

Sabedor de que ante las Águilas del América se juegan más que tres puntos, el elemento de los Diablos dijo que harán todo lo que esté en sus manos para festejar una victoria ante su gente, en el que seguramente será un estadio a reventar.

“Ante América nos jugamos el segundo lugar, Tigres también tiene un partido complicado, puede perder puntos y nosotros ganando podemos quedar en segundo lugar y conseguir uno de nuestros objetivos”.

Por último, Ruiz dedicó unas palabras al ex Diablo Maximiliano Araújo, quien recientemente marcó su primer gol en Champions League.

“Seguimos en contacto, lo felicito por su paso por allá, que ahora logró meter su primer gol en Liga, ahora en Champions. Creo que se lo merece, hizo bien las cosas acá, logró salir y ahora está teniendo el éxito que todos deseamos que tuviera”.