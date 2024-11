A mitad de la semana

MORENA no tiene pretextos

Antes de empezar con esta columna, quisiera expresar nuevamente mi solidaridad con la Familia Nader, por el fallecimiento de Sergio, quien además de ser el corazón de la administración de nuestro Periódico El Valle, era un ejemplo de responsabilidad y amistad para todos lo que le rodeábamos; sin duda este suceso es doloroso para todos y por ello presento en estas líneas mis condolencias a mi hermano Pepe Nader, de quien quisiera una vida sin dolor ni sufrimiento, pero que en estos tiempos de obscuridad, puede siempre contar con un servidor para buscar el siguiente cuadro blanco.

Ahora bien, pasando al tema de esta nota, me parece que la opinión pública se está centrando entre quienes están a favor o en contra, de las dos reformas constitucionales que acotan las funciones del Poder Judicial, sin embargo, me parece que son tiempos para MORENA en los que todas las ideas que ellos representan, buenas o malas, las van a hacer realidad sin filtro alguno. Personalmente creo que la reforma judicial era la oportunidad perfecta para resolver los problemas de desempeño del aparato jurídico, pero la aplicación de estas adecuaciones no beneficiará en absoluto al Poder Judicial, y no hay nada que hacer a pesar de que la Alejandro Moreno y Marko Cortés, han demostrado ante la opinión pública que aún representan la oposición, sorprendiéndose de que el partido en el poder los nulifica, circunstancia que debieron haber peleado no con demostraciones hoy, cuando ya no hay nada que hacer.

La oposición debió haberse muerto en la línea para defender los intereses del pueblo, o por lo menos, de aquella mitad que no votó por MORENA; no ahora ante la reforme judicial, sino antes de las votaciones de julio, atendiendo a las inquietudes del ciudadano de a pie y demostrando sinceridad y entereza. Hoy demuestran su frustración y desconcierto cuando ya no hay algo que hacer.

La situación es que MORENA con todas las reformas aplicadas, no tiene pretexto para no resolver los grandes problemas de México, particularmente la injusticia permanente que argumentan en el Poder Judicial, lo que supuestamente debería asegurar que en los próximos años deberíamos de ver la baja en los índices de inseguridad, de homicidios; de indígenas o pobres injustamente en la cárcel; de grandes capos sentenciados y enjuiciados rápidamente; y el respeto a los derechos humanos como punto central.

Quienes acepten el proyecto de la 4T dirán que eso será una realidad pronta, como la eficiencia energética, la autonomía petrolera y el aeropuerto de primer mundo; quienes piensen diferente dirán que no se va a resolver nada en el Poder Judicial; pero quienes sean analíticos sabrán que la reforma judicial no respondió a las necesidades propias del sector y, por tanto, no solo no nos acercaremos al ideal, sino que estaremos alejándonos cada vez más de que se verifique esta circunstancia.

Con el cambio de opinión de Andrés Manuel López Obrador, al sacar más a los militares en lugar de meterlos a los cuarteles como había dicho, se han observado con mayor frecuencia los abusos de los militares en contra de la población, como los casos con disparos a civiles, como daño colateral, o aquellos donde se ha presentado que las supuestas bandas son abatidas brutalmente sin la presencia de testigos.

Como este ejemplo, seguro estoy que en unos años los seguidores de MORENA dirán que se debió hacer algo más, que les faltó mayor profundidad a la reforma, y que la oposición no le los permitió o que de plano los casos de ineficacia judicial son hechos aislados o un montaje de los adversarios; pero lo que no podrán negar, es que tuvieron todo para poder para cambiar la realidad de México y no quisieron hacer más que ver por sus intereses, ni por aquellos que sí votaron por MORENA.