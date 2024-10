EL VALLE DEPORTIVO

La desconfianza y la precaución son los padres de la seguridad. Benjamín Franklin

En todo momento he creído en la continuidad del bien hacer, de la mejora sustancial que rinde frutos, que estrecha lazos y fomenta bonanza, del trabajo que consolida y crea sinergias capaces de acrecentar estándares de vida, de la empatía y asertividad entre las personas y la sociedad en general, de los planes, proyectos y programas serios, honestos, pulcros, limpios, sin vicios ocultos y más aún, con la participación e intervención de los mejores y más preparados para asumir y enfrentar riesgos. Creo en la proyección de un mejor camino siempre y cuando se respeten los puntos básicos, los valores y las creencias, así como el andar codo a codo enfrentando las dificultades que contiene y que, sin embargo, cuando se crea un vínculo sólido, podrán pasar las tempestades y prevalecerá el bienaventurado. Empero de estas ideas inevitablemente hay momentos para la reflexión y no sucumbir ante la desconfianza porque -ésta- a pesar de que no es del todo buena, nos fortalece ante las constantes mentiras e hipocresías de quienes nos afectan, por ende tendría que ser cultivada sin paranoias inútiles ni escándalos exhibicionistas, la suficiente para sobrevivir entre los lobos, las administraciones deportivas que prometen paraísos, los paleros que cumplen órdenes, los pseudo atletas y deportistas conflictivos y aquellos depredadores administrativos, federativos, asociados y más, que se escapan del castigo, así como de los ricos que afirman ser pobres y de los pobres que, a toda costa desean volverse millonarios, a costa de los demás, del sector deportivo y de un hueso al que aspiran toda su vida. Así pues, cuando pudiera parecer que la desconfianza se traslada a desgracia, yo creo que se trata de algo con cuidado para intentar estar y vivir bien, o lo que es lo mismo, el estar en vida sin joder a los otros. Sé y entiendo muy bien que el lenguaje ayuda a esta supuesta desgracia ya que inventa problemas inútiles -comúnmente-, estimula la imaginación hasta el grado de hacernos creer que somos dioses o que hablamos con la razón absoluta y verdadera, más el ser humano es lenguaje y por tanto interrogación. ¿o no?

En contexto de lo anterior, y como resultado de un buen proceder y mejor andar, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá presentó su planilla “Unidos por México”, para ser reelegida de cara al ciclo 2024-2028, en el proceso que tendrá verificativo este lunes 28 de octubre del actual en la elección de los miembros del Comité ejecutivo del COM en el marco de la asamblea general de asociados en las instalaciones del COM. De esto, cabe resaltar que la mejor inversión del trabajo deportivo es la trascendente participación y colaboración de personas trabajadoras, que entienden y conocen del deporte federado y que saben lo que requiere el país, sus deportistas, federaciones, etc., pero sobre todo el sistema del deporte de México. La amalgama que se establece con la incorporación de personajes que han dado brillo y lustre a nuestra nación en el mundo entero, corresponde al voto de confianza para que trabajen y se desempeñen de la mejor manera, con la capacidad probada y de sobra en el ejercicio de sus funciones brindando no tan solo su experiencia en el campo, sino ahora desde la administración que ha sido dañada y amañada, pero la limpieza comienza desde casa, por lo que, yo sí creo que esto mejorará y que dará buenos y bondadosos resultados, además de que esa continuidad de la que señalo siempre, es la base estratégica de grandes cambios, grandes logros y mejores realidades para el deporte en México, tanto así que por ejemplo, la buena relación que impera entre el COM y CONADE, es desde ya, un parteaguas para este cierre de año y la apertura de nuevas alianzas, creaciones, instauraciones, seguimiento y fortalecimiento del deporte en todo momento y sentido, para muestra el botón que mostró Rommel Pacheco, quien destacó ya no reducir la beca de los atletas, con lo que se da un paso importante para la renovación de aspiraciones elevadas de mejora al sistema deportivo mexicano, en donde en comunión con el COM, se busca solucionar el tema de los apoyos principalmente en el tema de las becas para que los atletas y sus equipos estén tranquilos al contar y tener todas las herramientas necesarias previas, durante y posteriores a sus eventos deportivos.

Y así como ésta realidad en el sector deportivo y la alta expectativa de evolucionar y salir del fango en el que lo dejaron, también en otras aristas de la vida misma se tiene que revolucionar nuestro entorno para ser mejores en el día a día, porque es bien claro que no se trata tan sólo de imaginarlo sino de ejecutar acciones que prosperen y en consecuencia, adquirir compromiso de una clara, buena y larga continuidad con base en el trazado rumbo al éxito, así que a darle y si da miedo, pues a hacerlo con miedo pero a tope y a dónde tope!

Pásenla bien!!!