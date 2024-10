Resultados de la jornada 11 de la Liga MX

*Cruz Azul sigue imparable, América no camina, Pumas sale vivo del “Nemesio Diez”

León 1-1 América

Los esmeraldas del León empataron 1-1 ante las Águilas del América, en partido de la Jornada 11 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX, que se disputó este sábado en el Estadio León.

La anotación de La Fiera fue obra del colombiano John Mendoza (m.45’+2), mientras que el gol de los americanistas llegó por conducto del uruguayo Rodrigo Aguirre (m.77).

Cabe destacar que el León solamente ha perdido uno de sus últimos siete partidos en casa, mientras que América, solamente ha ganado uno de los últimos nueve encuentros de Liga BBVA MX en que fue visitante, a cambio empató cinco y perdió dos.

En tanto, con el resultado, el equipo dirigido por el argentino Eduardo Berizzo saltó al lugar 13 de la tabla, tras llegar a 9 unidades. Por su parte, el cuadro comandado por el profesor Andre Jardine subió a la posición 10 de la clasificación, con 14 puntos.

En la próxima jornada, que se disputará tras la Fecha FIFA de octubre, León será visitante ante Juárez FC, mientras que América recibirá a Santos Laguna

Chivas 2-3 Atlas

Atlas triunfó en el Clásico Tapatío en su visita al Estadio Akron. Fue un partido emocionante que comenzó con dominio de parte de los Zorros y en la segunda parte tuvo más acción de Chivas en su búsqueda del empate y la remontada.

Los Rojinegros comenzaron con ataque intenso durante los primeros veinte minutos y si bien, poco a poco Chivas también comenzó a llegar a la zona de su rival, en el minuto 40 cayó el primer gol de Atlas con Jhon Murillo.

Apenas comenzaba la segunda parte cuando Murillo asistió a Jeremy Márquez para que pusiera el segundo de la Academia y al 52’, llegó el tercero para ellos, con una anotación de José Lozano. Camilo Vargas también fue importante para el partido, había tenido una gran atajada cuando minutos después salió de su arco y Ricardo Marín pudo aprovechar la acción para descontar y marcar el primero del Rebaño.

Cuando los Rojiblancos comenzaban a animarse en la grada, apareció Roberto Alvarado en el minuto 71´ y puso el segundo para Chivas, con lo que levantó a todo el Akron. Después de dicho gol la intensidad en el juego disminuyó bastante y aunque hubo algunas ocasiones relevantes en el cierre, principalmente por parte del Rebaño, el marcador no se modificó más.

San Luis 1-0 Rayados

El Atlético de San Luis venció al Monterrey 1-0 con gol de Ricardo Sánchez de cabeza en partido celebrado en el Estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí, correspondiente a la Jornada 11 del torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX.

Las acciones comenzaron bastante parejas entre los dos equipos. Los primeros 30 minutos del partido estuvieron marcados por muchas faltas entre ambos conjuntos y pocas aproximaciones de gol.

Fue al minuto 41 cuando el marcador se movió. La jugada se originó con un saque de banda muy cerca del área de Rayados que culminó en un gran centro rematado de cabeza por Ricardo Chávez.

La jugada presentó una leve polémica luego de que Edson Gutiérrez, defensor de Monterrey, recibiera un balonazo en la nuca. Pese a esto, el silbante decidió no detener el partido y validar la anotación de los locales.

Para el segundo tiempo, los Rayados intentaron igualar el marcador con varias llegadas de peligro al arco de Andrés Sánchez. La más clara, sin duda, un cabezazo de Brandon Vázquez al 83 que pasó a centímetros del arco potosino. Sin embargo, los esfuerzos regios no rindieron frutos y el partido terminó solamente con la anotación del primer tiempo.

De esta manera, Atlético de San Luis llega a los 20 puntos situándose en la quinta posición del torneo, solamente un punto y un puesto por debajo del Monterrey quien se queda en las 21 unidades, ocupando el cuarto lugar.

Tigres 1-0 Puebla

Con solitaria anotación -magistral, por cierto- de André-Pierre Gignac, los Tigres de la UANL vencieron a La Franja del Puebla, en partido de la Jornada 11 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX y que se disputó este sábado en el Estadio Universitario.

Cabe destacar que este fue el duelo 100 entre estos equipos en la Primera División de México. En tanto, los universitarios hilvanaron siete partidos en el torneo local sin perder ante los poblanos.

En lo futbolístico, el equipo universitario mostró un mejor accionar en el primer tiempo; con base en la posesión del balón, logró neutralizar al rival. Adicional, mención especial merece André-Pierre Gignac, el astro francés se despachó con soberbia anotación, que surgió en un magistral cobro de tiro libre.

En la segunda mitad, Puebla lo intentó un poco más, pero no logró inquietar de manera seria a la defensa de Tigres, equipo que, si bien tuvo llegadas sobre la portería poblana, éstas no fueron eficientes y no lograron ampliar la ventaja.

Con este resultado, el equipo dirigido por el serbio Veljko Paunovic escaló a la segunda posición de la clasificación, tras llegar a 24 puntos. Por su parte, el cuadro comandado por el Chepo de la Torre se mantuvo en lugar 12 de la tabla, con 11 unidades.

En la próxima jornada, que se disputará tras la Fecha FIFA de octubre, Tigres será visitante ante Rayados, mientras que Puebla recibirá a Cruz Azul.

Cruz Azul 3-0 Puebla

Victoria contundente de Cruz Azul contra Necaxa en la Jornada 11, para mantenerse como líderes del Apertura 2024. Los de Eduardo Fentanes sumaron su cuarta derrota de la temporada.

Los Cementeros encontraron el gol muy temprano al minuto 7’ con una gran asistencia de Luis Romo a Alexis Gutiérrez, diez minutos después los Celestes pusieron el segundo con un disparo cruzado de Rodolfo Rotondi, gracias a un pase de Gutiérrez. A pesar de la necesidad de los Rayos de meterse rápidamente al juego, el equipo visitante no encontró la forma de equilibrar el partido y los de Martín Anselmi siguieron al mando.

En el segundo tiempo, los hidrocálidos buscaron poner su primer gol al 52’ con Tomás Badaloni, quien entró de cambio, pero se marcó un fuera de lugar y se anuló la anotación. Los Celestes no dejaron crecer tanto al rival y siguieron en la construcción de su partido, al 63’, Lorenzo Faravelli marcó el tercero para ellos.

No llegaron más goles en el encuentro, pero Cruz Azul aprovechó para darle minutos de menores a Mateo Levy, Andrés Montaño y Amaury Morales. El marcador final fue 3-0 a favor de la Máquina que sigue invicta como local.

Mazatlán 2-2 Gallos

Comenzó la Jornada 11 del Apertura 2024 en la Liga BBVA MX. Mazatlán estuvo muy cerca de tener su segunda victoria de la temporada, pero Querétaro se la arrebató al final con el empate.

El primer partido de la tarde fue el Mazatlán contra Querétaro, los Cañoneros iniciaron con presión y buscaron el gol desde los primeros minutos, fue al 16’ cuando lo consiguieron gracias a Raúl Camacho, sin embargo, tres minutos después por un error de los mazatlecos llegó el empate con el gol de Lucas Rodríguez, pese a que hasta ese momento Gallos no había llegado al área.

Ese gol fue combustible para los visitantes que empezaron a voltear el partido y Mazatlán dejó de tener el encuentro controlado. Al 40’ llegó el segundo para Camacho y ese fue el último que se dio hasta llegar el medio tiempo. Los de Vucetich metieron uno más, pero fue marcado como fuera de lugar.

Para el segundo tiempo, los de Sinaloa tuvieron más intentos y control del duelo durante la primera parte, no obstante, no lograron tener el tercero. Gallos aprovechó sus cambios y los fallos de Mazatlán para ir con todo al final y pudieron tener el empate 2-2 con gol de Rubio Méndez en el tiempo de compensación, quisieron la victoria, pero ya no hubo tiempo.

Tijuana 2-1 Pachuca

El Tijuana vs Pachuca también parecía que terminaría con empate, pero un autogol le dio el triunfo a Xolos.

Cuando parecía que los Tuzos mostraban cansancio, empezaron a acercarse de a poco y en el 80’, para la mala fortuna de Xolos, Jesús Gómez empató todo, sin embargo, nadie contaba con que ese autogol sería regresado por Salomón Rondón, quien marcó en propia puerta. El resultado final fue 2-1 a favor de Tijuana.

Toluca 1-1 Pumas

En el estadio “Nemesio Diez”, Diablos y Pumas empataron a un gol en actividad de la jornada 11 de la Liga MX. Fue un partido de emociones, sin embargo, de muy pocos goles, donde una genialidad de Paulinho bastó para que el Toluca no perdiera en casa.

Los aficionados del Toluca apenas afinaban las gargantas, cuando los Pumas de la UNAM se fueron al frente en el marcador después de un disparo de tres cuartos de cancha que sorprendió al portero brasileño, Tiago Volpi, quien escupió la pelota y sin dudarlo, César “El Chino” Huerta, mandó la de gajos al fondo de la portería.

Paulinho es un jugador diferente que, a pesar de ser derribado dentro del área por Julio González, en la siguiente jugada sacó un riflazo donde nada pudo hacer el arquero mexicano y el portugués celebró así su séptima anotación del campeonato para colocarse en solitario, en lo más alto de la tabla de goleo.

La lluvia jamás paró en el “Nemesio Diez” y menos para la segunda parte, probablemente eso mojó la pólvora de ambos equipos, quienes, a pesar de buscar hacerle daño a su rival, tuvieron muchas imprecisiones, inclusive los jugadores tuvieron que cuidarse más para no comer infracciones y así no exponer a sus compañeros de profesión.

El Club Deportivo Toluca sumó una unidad, pero fue desplazado por los Tigres, quienes son segundos de la general con 24 puntos, por 22 del equipo del Estado de México. Por su parte, los Pumas están en el sexto lugar con 20 puntos.

El próximo partido del Toluca será en la Corregidora, cuando se enfrenten a los Gallos el día 18 de octubre; mientras que los Pumas se medirán al Atlético San Luis en C.U. el día 20 de octubre.