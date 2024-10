Con el bastón de mando, Sheinbaum da a conocer 100 compromisos

Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum Pardo emitió su primer discurso como presidenta de México, en el que destacó que se inició el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación.

Aseveró que la primera transformación se logró con la Independencia de México, después continuó con la Reforma, la tercera fue la Revolución y la Cuarta Transformación fue “iniciada por el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”.

La morenista aseguró que, seguiría gobernando con los principios de la Cuarta Transformación y que no llegaba sola, sino que estaba acompañada de todas las mujeres.

La ahora mandataria, aseveró que cumplirá con la continuación de la 4T a través de 100 puntos, entre los que destaca el someterse a intereses políticos o extranjeros, siempre trabajar por los intereses de la nación; gobernar teniendo como sustento el humanismo mexicano, que se nutre con la historia de México y pueblos originarios.

Además, refirió que será un gobierno sensible y cercano a la gente en el que se garantizarán todas las libertades: expresión, prensa, reunión y movilización, por lo que no usará la fuerza del Estado para reprimir al pueblo.

Aunado a esto, refirió que se espetará y garantizará la diversidad religiosa, política y espiritual.

Adelantó que se combatirá la discriminación, racismo y machismo, mientras que la política exterior seguirá la libre autodeterminación de los pueblos y promoverá respeto y nunca la subordinación.

Atenderá con dignidad en los consulados. Destacó la elección en junio de 2025 de jueces y magistrados para la independencia y autonomía del Poder Judicial.

Resaltó también que se trabajará con los familiares para alcanzar la verdad y justicia, hasta encontrar a los jóvenes desparecidos de Ayotzinapa.

La presidenta de México informó que este miércoles, apoyará en Acapulco y Michoacán, debido a que seguirá recorriendo el país. “El poder es honestidad y humildad, nuestro pensamiento es el humanismo mexicano. Tengo claro que mi responsabilidad es guiar a México por el sendero de la paz, democracia, libertades y justicia”.

Claudia Sheinbaum se comprometió a entregar su conocimiento, alma vida y lo mejor de sí misma por el bienestar del pueblo de México. “No les voy a fallar. Me comprometo con ustedes a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Me comprometo a seguir haciendo historia”.

En su discurso, la titular ejecutiva aseguró que se someterá a la revocación de mandato en 2027, como establece la Constitución.

Comentó que impulsará una reforma constitucional en materia electoral para fortalecer la democracia participativa, la revocación de mandato, y para reducir el costo de las elecciones al erario.

Ante miles de asistentes en el Zócalo capitalino, la morenista recibió el bastón de mando de los pueblos indígenas del país de mano mujeres indígenas representantes de las comunidades.

Son 133 mujeres quienes representan a los pueblos originarios de México quienes realizaron una ceremonia de purificación antes de entregar a la mandataria federal el bastón de mando.

Como parte del ritual, las representantes de los pueblos originarios invocaron a los guardianes de sus comunidades para que brinden guía a Claudia Sheinbaum en su camino, como la primera mujer presidenta del país.

“Señor, acompaña cuida y guía a nuestra presidenta constitucional, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, cuida su camino y libérala de los males. Que no abandone este gran camino que tiene en sus manos y que le ha conferido el pueblo de México”.