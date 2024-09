AMLO concluye mandato con entrega de la GN a SEDENA

Ciudad de México.- Este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, concluyó su mandato con la firma de la reforma constitucional que entrega el control de la seguridad pública al Ejército.

El titular ejecutivo realizó su última aparición con la celebración de la firma del decreto que adscribe la corporación creada en su gobierno, la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Es una institución para garantizar la seguridad pública. Ya tiene 130 mil elementos y se construyeron 500 instalaciones, cuarteles, ya es una institución acreditada para proteger a los ciudadanos”.

Durante su última conferencia de prensa matutina, aseguró que este “logro” significará dar solidez, permanencia, disciplina y manejo honesto, sobre todo, el que no se vincule a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco. Que se mantenga siempre la frontera, la línea divisoria entre la delincuencia y la autoridad, porque cuando eso se pierde, no se tiene ningún tipo de autoridad.

Por otra parte, agradeció el trato que desde el inicio hasta el final se le dio a la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum. “No puedo dejar de decir que me voy muy satisfecho por todo el cariño de muchos mexicanos, hombres, mujeres, cosa que agradezco de todo corazón, me dediqué a servir al pueblo, me siento muy orgulloso, muy contento de que atendimos a todos, escuchamos a todos, respetamos a todos, pero le dimos preferencia a los más necesitados”.

Dijo que llevaron a la práctica el principio que por el bien de todos primero los pobres “y no sólo fue una proclama, no sólo fue un lema, se convirtió en una realidad porque logramos reducir la pobreza a pesar de la pandemia que tanto dolor nos causó y nos tumbó la economía como no sucedía en más de un siglo”.

López Obrador afirmó que se va muy contento también porque va a entregar “la banda presidencial a una mujer excepcional a una humanista, a una mujer llena de amor, de humildad, de buenos sentimientos. Es difícil que se encuentre en la historia una transición como la que estamos viviendo”.

Finalmente, dijo estar seguro de que le va a ir muy bien al país, como se merece.