Promueven el Modelo del Humanismo Mexicano en la Asamblea General de la ONU

Ciudad de México.- En representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, participó en el Debate General de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde reafirmó el compromiso de México con la construcción de una sociedad justa, igualitaria y fraterna.

Ante jefes de Estado y de Gobierno, la canciller Bárcena declaró que “estamos ante un cambio de época: la hegemonía neoliberal ha demostrado su fracaso palpable al plantear un modelo de desarrollo extractivista que socializa pérdidas, privatiza ganancias, empobrece a la gente y devasta el planeta”.

En ese contexto, la secretaria subrayó que México se empeña en construir alternativas emancipadoras, por ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador implementó el Modelo del Humanismo Mexicano, que guía el proyecto de transformación nacional y promueve “la construcción de una sociedad justa, igualitaria y fraterna, una economía moral que garantice una distribución equitativa del ingreso y el respeto al medio ambiente”.

“Se trata de una revolución de las conciencias que ha revertido la degradación y precarización de las condiciones de vida de nuestra población”. En los últimos cinco años, más de 9.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza, el salario se incrementó en 135%, se eliminaron privilegios fiscales poniendo coto a la corrupción y a la evasión; a nivel constitucional se reconocieron los derechos de los pueblos indígenas, la igualdad y la participación política de las mujeres.

La jefa de la diplomacia mexicana señaló que este nuevo modelo de desarrollo se reflejó también en una política exterior humanista y cercana a la gente, y en la implementación del Modelo Mexicano de Movilidad Humana para atender las causas estructurales de la migración, porque México reconoce que “la migración no es un problema, es un fenómeno, no es un delito; los migrantes no son delincuentes”, puntualizó.

Asimismo, la canciller Bárcena enfatizó que “el desarrollo y la estabilidad no serán la norma del sistema internacional si no garantizamos los derechos y la inclusión de las mujeres”. Convencido de ello, México fue el primer país del sur global en adoptar una Política Exterior Feminista, y en julio pasado fue sede de la III Conferencia Ministerial sobre Política Exterior Feminista. “El mundo no puede avanzar si la mitad de su población no está incluida, el futuro será feminista o no será”, subrayó.

En ese sentido, compartió que, después de 214 años de vida independiente, México tiene a la primera presidente electa, Dra. Claudia Sheinbaum. “Con su liderazgo, el Gobierno humanista profundizará los esfuerzos para combatir la pobreza y la desigualdad, pondrá énfasis en el bienestar, en la prosperidad compartida, la protección del patrimonio natural y el respeto al medio ambiente”. “Como ella dijo: no llega sola, llegamos todas”, remarcó.

La secretaria de Relaciones Exteriores también hizo énfasis en que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas necesita una reforma urgente. “México propone la eliminación del veto en su totalidad y en tanto eso no se logre, al menos su limitación en casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”, recalcó.

“Necesitamos recobrar la confianza en el multilateralismo y sus instituciones. En el acuerdo, la cooperación, en la construcción de un mundo justo, encontrarán siempre en México a un compañero leal, a un socio comprometido, a un hermano fraterno”, reafirmó.

En relación con la seguridad mundial, la secretaria Bárcena señaló que está experimentando crecientes y diversas amenazas a la paz y a la seguridad internacionales, violaciones de los principios de la Carta de la ONU y crecientes riesgos de una guerra nuclear.

“Ante estos escenarios, defendemos la integridad territorial en todos los contextos geográficos, incluyendo Ucrania, Palestina. Abogamos por una solución política y negociaciones que incluyan ambas partes: Rusia y Ucrania”, enfatizó.

“La humanidad se quiebra en Gaza ante la inacción de la comunidad internacional”. Por eso, México solicitó intervenir en el caso iniciado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la aplicación de la Convención Internacional contra el Genocidio. “Para hacer realidad la solución de los dos Estados, es fundamental que se acaten las resoluciones de las Naciones Unidas y la opinión de la CIJ respecto a las prácticas en territorio palestino ocupado”, refirió.

En ese contexto, la canciller Bárcena compartió que México promueve la solución pacífica de controversias, la defensa del diálogo, la estabilidad y la democracia. En América Latina y el Caribe, hemos sido garantes en el proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional; auspiciamos diálogos entre el Gobierno de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática y Estados Unidos; apoyamos a Haití en la reconstrucción de su estabilidad; y reiteramos la condena contra el bloqueo económico impuesto a Cuba.