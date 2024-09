Con natación en Unidad Deportiva IMSS, adultos mayores han fortalecido sus huesos

Nezahualcóyotl, Méx.- Con brazadas fuertes, firmes, sin perder ritmo en su avance por el carril central delimitado de la alberca olímpica, Herlinda Montero Jacobo, de 81 años, completa su rutina de una hora de natación que lleva tres veces a la semana en la Unidad Deportiva Nezahualcóyotl del IMSS EdoMéx Oriente.

Desde hace una década ejerce esta actividad deportiva como parte de su disciplina física dentro del Programa Atención Social a la Salud (PASS) a la población derechohabiente, que contribuye al mejoramiento a la salud, prevención y control de enfermedades y sus complicaciones.

La señora Herlinda fue diagnosticada con osteoporosis y los huesos de su mano comenzaron a sentirse frágiles, por lo que su médico familiar le prescribió medicamento, una dieta saludable y hacer ejercicio para dar fortaleza a sus huesos y evitar la pérdida de tejido óseo.

Antes de que cumpliera los 70 años, revela la señora Herlinda, “no hacía ejercicio alguno, mi vida era totalmente sedentaria, mucho menos sabía nadar. En la actualidad, la natación para mí es vida y salud y han mejorado los huesos de mis manos, se fortalecieron, ya no me duelen”. En cuanto al medicamento, aseguró que aunque no ha dejado de medicarse, el ejercicio le ha ayudado a disminuir las dosis.

La octogenaria confesó que antes de llegar a la Unidad Deportiva IMSS Nezahualcóyotl no sabía nadar, que aprendió con la ayuda de los instructores especializados en actividades acuáticas, “lo que me permitió aliviar de cierta manera mi esteoporosis y otros males que acarreamos por la edad. Nadar es lo mejor que me ha pasado en mi vida y desde hace más de 10 años vengo aquí sin faltar semana alguna”

La señora Herlinda es derechohabiente del IMSS y adscrita a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 78 Nezahualcóyotl, y además de formar parte del grupo acuático y participar cada año en el programa nacional de activación física “Nado por mi Corazón”, respaldado por la Fundación Mexicana del Corazón, nunca falta a su disciplina y sobresale por su responsabilidad y puntualidad, siendo digno ejemplo de sus compañeras y compañeros de menor edad.

Hizo un llamado “a mis semejantes, de mi edad, a que hagan ejercicio, que caminen y vengan a nadar y si no saben, aquí hay profesores en educación física que les ayudarán aprender y activarse físicamente, les aseguró que mejorara su estado de ánimo y le ayudará a su salud”.

Los habitantes de ciudad Nezahualcóyotl y municipios conurbados a esta localidad, cuentan con una unidad deportiva con las mejores instalaciones donde pueden desarrollar cualquier disciplina, asesorados por docentes e instructores capacitados en materia de cultura física, natación y deportes.

En la unidad se imparten actividades de gimnasia rítmica, voleibol, basquetbol cachibol. basquetbol, higiene de columna, acondicionamiento físico, acondicionamiento físico con pesas, salud mental, ejercicio físico para la salud y envejecimiento activo.