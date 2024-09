Amalia Pérez continúa en busca de más límites

París, Francia. -Siete medallas paralímpicas, cuatro de ellas de oro, no son suficientes para la para halterista mexicana Amalia Pérez, una leyenda a nivel mundial para el movimiento del deporte adaptado.

En París 2024 le fue rota “La Racha” de cuatro medallas de oro consecutivas que comenzó en Beijing 2008 y que se prolongó en Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020.

Amalia compitió el fin de semana en la final más fuerte en la historia de la categoría de hasta 61 kilogramos de los Juegos Paralímpicos donde la nigeriana Onyinyechi Mark implantó una marca del mundo con 150 kilogramos, contra 130 de la mexicana.

“Estar entre las mejores y con la mejor que es Nigeria, yo creo que también me siento orgullosa de estar dentro de las mejores del mundo y seguir inspirando a esta disciplina, a las mujeres, a una nación y sobre todo a las generaciones que vienen al lado mío y atrás de mí.

“Me siento mega orgullosa, mega agradecida sobre todo con la gente que me ha apoyado que ha estado a lado mío, que se ha comprometido conmigo y creo que les estoy respondiendo con una medalla más, no quería defraudarlos y creo que esto es primordialmente mi objetivo, no defraudar el trabajo que me han entregado”, dijo en charla con CONADE después de su victoria.

Amalia Pérez es considerada la Michael Phelps del powerlifting y el sitio oficial de los Juegos Paralímpicos la tomó en cuenta para publicarla el fin de semana en una de sus historias principales.

Y es que el legado de la atleta mexicana no solo es con cuatro preseas doradas, ya que en su palmarés se encuentran las platas obtenidas en Sydney 2000 y en Atenas 2004.

“En México merecemos cambiar muchas cosas que lamentablemente no nos hacen crecer como país y una de ellas primordialmente es creer en nosotros mismos, buscar ese desarrollo, disciplina, entrega en cada uno de nosotros nos va a hacer cambiar y hacer la diferencia.

“Necesitamos ser empáticos, comprometernos, entregar lo mejor de nosotros mismos cada día podemos hacer un mundo diferente.

“Me siento bien, me siento fortalecida, todavía me siento que puedo superar y mejorar inclusive mi marca, a lo mejor no sé si a cuatro años, pero al menos si a un corto plazo”, señala la para halterista.

La competidora mexicana cree que todavía no alcanza su máximo potencial en cuanto a límites se refiere.

“Siempre he buscado mis límites y hasta el día de hoy todavía no los encuentro! Quiero seguir en la búsqueda del límite de Amalia, si Dios, la vida y la salud me presta para estar en Los Ángeles ahí va a estar Amalia”, advierte.

No contar con la funcionalidad de sus piernas no le impidió convertirse en una leyenda del deporte mexicano y mundial, pero participar en el deporte adaptado es también tratar de enseñarle al pueblo mexicano el valor de las personas con discapacidad.

“Logramos estos triunfos porque es esa parte de que volteen a vernos, el que cambiemos la historia, el que veamos diferente la vida. Lamentablemente siempre nos han rezagado, siempre ha habido discriminación

“Creo que hoy es el momento de que volteen a ver el deporte como parte fundamental de una sociedad que puede cambiar la cultura y la mentalidad de nuestros jóvenes y nuestra gente, eso nos hace crear una nación con cultura y salud principalmente”, puntualiza la plusmarquista mexicana.

En la justa de París, la Legión Mexicana realizó un cambio generacional, en el que muchos atletas se despidieron y otros lo harán cuando regresen a casa.

Amalia aún no sabe si el futuro le depare estar presente en sus octavos Juegos Paralímpicos. Por ahora prefiere esperar para dar esa respuesta. Pero sabe que una nueva generación la ha alcanzado.

“Vienen jovencitos y jovencitas al lado mío y se han inspirado, la verdad no me daba abasto por todos los mensajes que llegaban a mi celular y que a todos ellos de verdad muchísimas gracias, así como a toda la gente que se ha sumado como patrocinadores, medios de comunicación, amigos, familia.

“Este nuevo triunfo es para la gente que nos ve en el rincón menos esperado de una nación y que voltea a vernos para que se inspire. A mí me motiva y quiero brindarles este resultado para que vean que hay muchas puertas por donde seguir y sobre todo que se motiven, que se inspiren y que lo único que les queda es decidirse a hacerlo, no hay más”, enfatiza Amalia Pérez.