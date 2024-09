Hernán Cristante y Sinha ingresan al Salón de la Fama

Toluca, Méx.- Por su gran trayectoria como futbolista, Hernán Cristante Mandarino, fue inducido al Salón de la Fama del Futbol Internacional, al igual que otro ex diablo, Antonio Naelson Sinha, lo anterior, durante la decimosegunda generación. Junto a Cristante Mandarino y Sinha, otros jugadores recibieron la distinción, sin embargo, el portero de los Diablos Rojos del Toluca y el habilidoso mediocampista, durante muchos años, se ganaron con base a buenas actuaciones la distinción, gracias a intachables carreras, que muy pocos pueden presumir.

El argentino, Hernán Cristante, comentó que está distinción fue sorpresiva, sin embargo, es algo que le llena de orgullo, sobre todo porque se siente honrado, no se lo esperaba y la noticia, fue algo que lo motiva para seguir dándolo todo, ahora fuera de las canchas.

“Estoy contento, sorprendido, son de esas cosas gratas que te pasan en la vida y se trata de disfrutar de la mejor manera, si soy sincero era algo que no me esperaba y de repente me marcan para darme la noticia, así que honrado por esto”, comentó el que ha sido uno de los mejores porteros del Toluca de todos los tiempos.

Además del Club Deportivo Toluca, Hernán Cristante, tuvo la oportunidad de defender el arco de su selección y vio sus inicios en el Gimnasia y Esgrima de La Plata, pero fue con los mexiquenses donde marcó una época dorada al lograr cinco campeonatos.

“Esta carrera me dejó amigos, muchos amigos, creo que es lo más agradable que me ha pasado y más allá de haber estado en una gran institución como lo es Toluca, haber salido de un club que amo como lo es Gimnasia, pero la verdad que rápido pasó todo y esta carrera me lo dejó todo, esas ganas de superarme y también en el deporte encontré valores de vida”, comentó el portero.

Quien también recibió esta distinción fue Antonio Naelso “Sinha”; sobre el reconocimiento, el brasileño naturalizado mexicano, comentó estar feliz, dijo que es algo que no buscó pero que al final del camino se logró gracias al trabajo.

“Día a día tú trabajas para hacer las cosas bien y, obviamente, esto es una sumatoria de todo lo que hiciste en tu carrera, que hoy hay un reconocimiento de estar acá dentro con esas figuras, de ese legendario Salón de la Fama. Creo que he hecho algo en mi carrera para que me lo puedan reconocer”, comentó.

Junto a Cristante Mandarino, porteros como Oliver Kahn y Sepp Maier, ambos alemanes; el paraguayo, José Luis Chilavert y el peruano, Walter Ormeño, también fueron inducidos al Salón de la Fama del Futbol Internacional.

“Yo me siento el chiquito de todos ellos, conozco bien a Chilavert, he crecido viendo arqueros como Maier e incluso Oliver que es más de mis tiempos y uno siempre lo vio como ejemplos, modelos a seguir, la realidad es que es gente de alto calibre y por eso me siento como el más chiquito de este gran grupo de arqueros”, señaló el ahora entrenador.

Por si fuera poco, Hernán Cristante, comentó estar feliz por esa distinción, pero agregó que durante varios años trabajó sin esperarlo, dijo que la clave del éxito fue sin duda alguna la disciplina, misma que durante 28 años mantuvo hasta que colgó los guantes en el lejano 2012, cuando se retiró como profesional del futbol al vestir la camiseta de los Leones Negros.