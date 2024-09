Arnulfo Castorena refrenda oro paralímpico en París 2024

París, Francia,– José Arnulfo Castorena ganó la medalla de oro en los 50 metros pecho SB2 en la para natación de los Juegos Paralímpicos París 2024 con 59.41 segundos y refrenda lo hecho en Tokyo 2020 cuando ganó esta misma prueba.

Con 46 años, el nacido en Guadalajara, Jalisco sigue demostrando que es el mejor en esta distancia y estilo.

“Cada vez es más difícil, en la mañana hicimos un buen tiempo, mucho mejor que en Tokio, ahora se subió, aquí lo importante es que mantuvimos el primer lugar que eso era lo más importante y orgulloso de estar nuevamente en el podio”.

A pesar de sufrir un problema físico, puso el corazón por delante para lograr la cuarta presea dorada paralímpica de su carrera.

“Hemos tratado de trabajar muy fuerte para lograr todo esto, aunque a veces ya mi brazo no me responde como debería, como en esta ocasión no me respondió, se me fue toda la fuerza, pero lo importante es que estuvimos concentrados y eso no fue el motivo para perder esa medalla, sabíamos que teníamos que ir por esa medalla a pesar del dolor y el esfuerzo, pero se logró”.

Castorena ha ganado metales áureos en Sídney 2000, Atenas 2004, Tokyo 2020 y ahora en París y en cada final, tiene una motivación especial. Además, tuvo que dejar su natal Guadalajara para radicar en la Ciudad de México, en busca de una mejor preparación que lo llevara al podio paralímpico.

“Ese coraje, se puede llegar a la meta y eso me ayuda y me motiva muchísimo en pensar en mis hijos, en ver que ellos están en la meta al final y eso me motiva muchísimo”.

“Es un sacrificio muy grande, pero todo tiene su recompensa en dejar la familia uno como padre se preocupa dejar a mis hijos, pero todo esto es un sacrificio y todo esto lo hago por ellos y ahí está la recompensa”.

En esta misma prueba, 50 metros pecho SB2, Cristopher Tronco logró el cuarto lugar y Marcos Zárate el sexto.

En damas, 50 metros pecho SB3, Nely Miranda ocupó la séptima posición con 1:04.43 minutos y Paty Valle fue con octava con un registro de 1:07.03 minutos.