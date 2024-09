Mexiquense logró el oro en París 2024

Toluca, Méx.- La Atleta Paralímpica de Zinacantepec, Estado de México, Gloria Zarza Guadarrama, logró el primer oro para México en París 2024 en la prueba de impulso de bala F54. La deportista Azteca registró una marca de 8.06, suficiente para el oro.

Gloria Zarza Guadarrama, de Zinacantepec, Estado de México, logró el oro en los Juegos Paralímpicos de París 2024. La paralímpica hace historia por la entidad mexiquense y abona a la causa de la delegación mexicana que se encuentra en tierras parisinas.

“Me siento muy contenta, fue algo por lo que he soñado, además la primera medalla de oro para la delegación mexicana me pone doblemente feliz, esta medalla tiene mucho valor, puesto que el año pasado me descalificaron aquí en Francia, quería demostrarme a mí misma que no fue descalificación por parte mía o por mi desempeño deportivo, sino por un mal juez, era demostrarme que yo podía, además el apoyo de toda la familia porque cuando quise tirar la toalla y pensaba que esto no era para mí, ya no quería seguir en el deporte”, detalló la deportista mexicana que brilló en el Lanzamiento de Bala con un registro de 8.06 metros.

Al respecto de su actuación, la mexiquense reconoció mucha emoción y satisfacción, agregó que durante la prueba hubo momentos de tensión que logró superar de buena forma, reflejo de ello el oro que se colgó en el pecho.

“Fueron los momentos más largos de mi vida, porque la de Brasil venía muy fuerte, así que solo fue esperar, ya estaba en la marca del 8, y se dio, siempre tuve en mente que la rival principal a vencer era yo misma, iba por mí marca personal, no se dio mi marca, pero se logró la medalla, no me quedé con nada, lo di todo, hasta el último momento y me siento muy contenta”, comentó Gloria Zarza.

La deportista mexiquense dedicó el reconocimiento a su hijo Carlos Alberto Carranza, a su esposo y padres, de quienes siempre recibe un gran apoyo.

“Es para mi hijo Carlos Alberto Carranza que es mi motor, mi esposo y mis padres, porque han pasado por ese sacrificio de no vernos por semanas porque estoy concentrada, es muy importante el apoyo de la familia, nunca me han dejado, no verlos durante meses, es muy importante el apoyo de la familia“, sentenció Gloria Zarza Guadarrama.

Con esta medalla de oro, la delegación mexicana que se encuentra disputando los Juegos Olímpicos de París 2024 suma una medalla de oro, tres de plata y cinco más de bronce, para hacer un total de nueve preseas.