Realizan Congreso Internacional CIAMAR relacionado con el tema del retiro

Ciudad de México. – La Asociación Mexicana de Asistencia en el Retiro A.C. (AMAR) realizó su octava edición del Congreso Internacional CIAMAR 2024, los días 21 y 22 de agosto en el hotel Marquis Reforma de la Ciudad de México.

Este evento reunió a expertos e inversionistas de diversas industrias relacionadas con la asistencia en el retiro, incluyendo turismo de salud, turismo médico, turismo wellness, economía de la longevidad, desarrollo inmobiliario y hospitalidad, para analizar los retos y oportunidades del sector.

Javier Govi, Presidente de AMAR, destacó que “México es el país de retiro más importante del mundo y CIAMAR se proyecta como el punto de encuentro de todos los involucrados con la inversión, desarrollo y operación de comunidades de retirados”.

Por primera vez, CIAMAR 2024 reunirá a propietarios de comunidades de retiro de México y Latinoamérica, incluyendo Colombia, Ecuador, Panamá, República Dominicana, USA, Perú y España.

Durante el congreso, los asistentes pudieron interactuar con inversionistas, bancos y fondos de inversión, y obtener información directa sobre proyectos y condiciones del mercado.

Los temas más destacados fueron el impacto económico del sector 50+, oportunidades de inversión en turismo médico y economía de la longevidad, así como los mecanismos para calificar en fondos internacionales y domésticos.

Además, pudieron aprender y conocer de expertos panelistas, entre ellas; Wanda Suárez, destacada enfermera con una sólida formación académica incluyendo una Maestría en Gestión de Centros Sanitarios y una Maestría en educación en curso. Cuenta con una amplia experiencia profesional habiendo ocupado cargos como jefa de enfermeras en el Centro Médico GIN; gerente de salud en Residencial para adultos mayores Villazul y; fundadora y directora de Wacasa Medic, un proyecto de atención domiciliaria para adultos mayores.

Junto a otros grandes profesionales, como Diego Alejandro Monsalve Cadavid, Marisol Becerra, Rolando J. Porchini, Adriana Guillén Tarragó, Alfredo Gobera Farro, Rubén Darío Prato Zuluaga, Edwin Urresta, Gene Towle, Juan Carlos Arnau Ávila, Javier Casillas, Eric Cházaro Cavero, Luis Katz, David Truly, Luis Humberto Ospina Vélez, Andrés Portillo Antonio (Tony), Hánna Grayeb . @John DiCecco, María Ocampo, Jaime de la Garza, José Natalio Redondo, Rogelio Avendaño Martínez, Jaime Navarro, Jaime Navarro, Fonatur-Departamento De Ventas, y muchos más.

La agenda de CIAMAR 2024 incluyó conferencias, foros de debate y actividades de networking. Algunos de los eventos destacados fueron: “Catch the wave”, “The 3 big W’s”, “Get a big piece of cake”, “Show me the money” y “The silver tsunami is coming to town”.

Además, se abordaron temas legales y estándares internacionales en diseño arquitectónico para comunidades de retiro.

Cabe destacar que, actualmente, más de 1.3 millones de jubilados, principalmente de Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina, eligen México como su destino de retiro, generando un ingreso anual de 19 mil millones de dólares para el país. Sin embargo, el sector aún está en desarrollo, especialmente entre la población mexicana.

AMAR es pionera en la industria de asistencia en el retiro, organiza CIAMAR 2024 con el objetivo de identificar los lineamientos de crecimiento y desarrollo sostenido para la nueva generación de adultos mayores de 50 años (50+).