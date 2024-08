TURISMO Y PAZ

Sacerdote Daniel Valdez García 19 de agosto de 2024 (PARTE XII de XII)

RECUENTO DE LOS HECHOS PARA ALCANZAR LA PAZ

Libres de prejuicios, tengamos en cuenta que Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU) propuso La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, propuesta por la y aprobada por los 193 estados miembros, mediante 17 objetivos en el año 2015. El objetivo dieciséis, llamado «Paz, justicia e instituciones sólidas», tiene como meta el establecimiento de sociedades que sean pacíficas, inclusivas y, por supuesto, justas; en las cuales se respeten los derechos humanos de todos sus integrantes.

Estos son los 17 objetivos de desarrollo sostenible -ODS- (objetivos del milenio), Vintage (no incandecentes)[1]:

Fin a la pobreza. Hambre cero, seguridad alimentaria. Salud y bienestar, buena salud. Educación de calidad, eduación inclusiva y equitativa. Equidad de género. Agua limpia y saneamiento. Energía sostenible y no contaminante. Trabajo decente y crecimiento económico. Industria, innovación e infraestructura. Reducción de las desigualdades. Ciudades y comunidades sostenibles. Producción y consumo responsables. Acción por el clima. Vida submarina. Vida de ecosistemas terrestres. Paz, justicia e instituciones sólidas. Alianzas para lograr los objetivos.

Los cinco ejes de 5 ejes de los ODS son: Personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas, para lograr el equilibrio.

Hasta el momento podemos decir que hay quienes no han cumplido con esta agenda en la problemática internacional, y que hay gobiernos que presentan datos maquillados.

Veamos de manera suscinta cada objetivo: 1. Poner fin a la pobreza, acabar con el afán desmedido de riqueza; 2. Hambre cero, seguridad alimentaria. Dos tercios de la población mundial pasa hambre y uno está a dieta, es una paradoja; 3. Salud y bienestar, buena salud. Es necesario apostar por la medicina preventiva, la salud comunitaria y educar para la salud; 4. Educación de calidad, eduación inclusiva y equitativa. 263 millones de niños y jóvenes sin escolaridad, necesitamos “maestros misioneros” con verdadera vocación. 5. Equidad de género. Las mujeres siguen marginadas por el simple hecho de serlo; y las mujeres indígenas triple, por ser mujers, indígenas y pobres; 6. Agua limpia y saneamiento. El agua es vital, es un derecho humano y no la usamos racionalmente. 7. Energía sostenible y no contaminante. Las intituciones gubernamentales son las primeras que deben poner el ejemplo y hacerlo deber para todos. 8. Trabajo decente y crecimiento económico. Hay nuevas esclavitudes en el trabajo que tiene hora de entrada pero no de salida, profesiones mal pagadas y con trato indigno. 9. Industria, innovación e infraestructura. Evitar la evasión de impuesto para tener mejoras en los servicios. 10. Reducción de las desigualdades. Las oportunidades deben guardar equidad y accesibles para todos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. La fuga del campo a la ciudad ha saturado la ciudad. 12. Producción y consumo responsables. Menos deudas, más bienestar social y bien común. 13. Acción por el clima. En serio, no en serie, comencemos por reforestar todo lo que sea posible. 14. Vida submarina. Evitar todo tipo desechos al mar. 15. Vida de ecosistemas terrestres. Tan solo el cuidado de los polinizadores es urgente y evitar los fertilizantes tóxicos; 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. No importa que la ONU no hable de las injusticias en Paquistán, la India, México, Africa y Asia, todos los países podemos levantar la voz y hacer alianzas por la paz y el bienestar; 17. Alianzas para lograr los objetivos. Los gobiernos no lo pueden todo, todos somos responsables y son necesarias las organizaciones civiles.

Parece aburrido, pero si esto no se toma en serio la palabras se quedan en los discursos y en los documentos. Turismo es Paz son un algoritmo más en pro del bien común.

Gracias por haber seguido estas publicaciones.

