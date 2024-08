El líder del Congreso mexiquense será elegido por decisión de diputados electos: Martínez

Toluca, Méx.- El senador electo Higinio Martínez, señaló que líder del Congreso mexiquense será elegido por decisión de diputados y diputadas electas, por consenso o mayoría.

Tras lanzar un llamado a la unidad, la fraternidad y la integración de todos los equipos de Morena al proyecto mexiquense, para fortalecer al gobierno de la maestra Delfina Gómez.

Dijo que la elección del próximo coordinador de la bancada morenista en el congreso local, es un tema sencillo, porque tanto Maurilio Hernández como Francisco Vázquez tienen los méritos y apoyan incondicionalmente a la 4T.

“No me preocupa quien sea coordinador, no es un tema que me apasione ni en el que se me va la vida”.

Y dijo que si hay consenso sobre una persona esto lo resuelve o, si no lo hay, será con una rápida y democrática elección.

Confió en que pronto se reúnan los 36 diputados morenistas electos para decidir con unidad y fraternidad y, así sumar en torno a la maestra Delfina y al proyecto mexiquense.

Tanto Maurilio Hernández como Francisco Vázquez, tienen méritos, los dos son fundadores de Morena.

El líder del Movimiento Mexiquenses de Corazón, sostuvo que es la maestra Delfina Gómez la que tiene la responsabilidad de cambiar la vida del pueblo mexiquense, no un coordinador en el Legislativo.

En sus redes, el senador electo definió su postura, al expresar que en estos días previos a la elección del coordinador de Morena en el Congreso local, hay “opinadores” y actores políticos que se desgarran las vestiduras por saber quién va a ser.

Recordó que elegir al próximo líder de Morena en el congreso local es un tema sencillo, pues ya se ha elegido en varias ocasiones desde que se fundó el partido y antes en el PRD, “y todo se ha dado en orden”.

Higinio Martínez subrayó que tanto Maurilio Hernández, como Paco Vázquez, son sus amigos y los ha apoyado siempre, al igual que al secretario de Gobierno local, Horacio Duarte.

“Por lo que, el líder ganador deberá apoyar y respetar a todas las diputadas y diputados de Morena por igual, así como luchar para que todos los ayuntamientos de Morena tengan más recursos y apoyos para sus obras y servicios”, advirtió Martínez Miranda.

Finalmente, insistió en que la decisión es de las 35 diputadas y diputados.