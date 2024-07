“Cruzada por el Transporte Publico”, beneficia a usuarios: Sibaja

Tlalnepantla, Méx.- Al hacer un balance de las acciones que se han llevado a cabo dentro del programa “Cruzada por el Transporte Publico”, el Secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Sibaja, informó que se han realizado en este mes, más de 134 visitas de inspección al transporte público en diferentes zonas.

“Hemos revisado que estén en norma más de 5 mil unidades, lo que han beneficiado a 40 mil usuarios, nos han visto en la calle viendo cómo hacemos esta inspección, tenemos todo un protocolo de actuación. También, hemos retenido 335 unidades de transporte público, principalmente por no tener licencia, no contar con seguro o tener vidrios polarizados”.

“Lo decimos con mucho orgullo, nunca antes se había hecho de manera transparente, no hay una extorsión, anteriormente se ponían de acuerdo con el delegado, y ahora eso no está sucediendo. Estamos muy felices porque esas unidades no salen hasta que no se regularicen, es decir, hasta que al transporte no se le quita el polarizado, tenga seguro, tenga licencia y de esas 335 unidades, 292 ya cumplieron con todas las observaciones, y ustedes me dijeron, Daniel pues es muy poquito 335 del universo que existen, pues sí, pero creo que es importante mostrar los avances que vamos teniendo, no vamos a construir Roma en un día y creo que esto que estamos haciendo va a tener un impacto realmente importante”, dijo.

Sibaja, en conferencia de prensa, dio a conocer que desde que empezaron con estas inspecciones, se incrementó en 21 por ciento el trámite de las licencias para conductores, es decir, las y los conductores del Estado de México no tenían licencia y en estos meses han logrado que se incremente en un 21 por ciento, lo que equivale a más de 12 mil conductores que anteriormente andaban en la calle sin licencia.

“Estamos retirando seis concesiones, y estamos muy felices, porque esto no había pasado en el Estado de México. Ustedes me dirán, son pocas, pues son las que hemos encontrado que violaban la ley. Vamos a dar el número de la concesión y todo para que ustedes la tengan, para que hagan un proceso transparente. Nos damos, más detalles porque tampoco vamos a los datos personales de las empresas”, concluyó.