GRILLANDO

José Elías Nader Mata

17 julio, 2024

Columnas

Columnas 0 Comments

Vaya joda que ha sido la escases de agua en lo que va del año, un problema que ha cambiado nuestra forma de vivir a la vez de que nos ha generado una mayor consciencia sobre el vital líquido, algo que ojalá hicieran las autoridades que de plano no veo que tomen cartas en el asunto para buscar soluciones.

Esta semana en la colonia Sánchez Colín de Toluca, gracias a un vecino que llevaba semanas gestionando unas pipas de agua, fue que pudimos recibir un poco del vital líquido, un problema que va aumentando en perjuicio de miles de ciudadanos que antes recibíamos el agua determinados días, sin embargo, ahora pasan hasta semanas sin que caiga una gota de agua.

A pesar de las lluvias no hay recuperación del Sistema Cutzamala, señal de que en algo están fallando las autoridades de los tres órdenes de gobierno, pues no veo programas, estrategias o acciones que nos permitan aprovechar el agua que cae y que tanta falta nos está haciendo.

Lo cierto, es que las autoridades están obligadas a atender esta crisis, pues los ciudadanos no podemos vivir sin el vital líquido, además, será importante que el Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca explique cuáles son sus criterios para dejarnos sin agua durante varios días a unas colonias y a otras no, algo que es injusto y que solo habla de su escasa capacidad para atender este problema.

Así que esperamos soluciones y declaraciones de las autoridades para saber qué están haciendo para atender la crisis hídrica, pues además del problema de que no cae agua en nuestros hogares, tenemos que adivinar el estatus de la solución, ya que la comunicación ha sido negativa o de plano, están aplicando la política del avestruz, escondiendo la cabeza.

LA GRÁFICA DE HOY

Del joven comunicador DANIEL ARRIAGA, es del partido entre mis queridos Diablos Rojos del Toluca que recibieron en el estadio “Nemesio Diez” al Mazatlán, en un partido positivo para los locales que lograron la victoria por 3 goles a 0.

El equipo escarlata tuvo una noche tranquila y con buenas pinceladas lograron concretar en el primer tiempo a través de PAULINHO, BRIAN GARCÍA y en la parte complementaria por conducto de ALEXIS VEGA, quienes hicieron vibrar a un estadio, que a pesar de la hora y del día, hizo una buena entrada.

De esta forma, el Toluca suma ya 7 puntos en tres partidos y el sábado tendrá un compromiso complicado contra un Cruz Azul que viene jugando bien, una prueba de fuego para el equipo de RENATO PAIVA, que tendrá que esforzarse a fondo para traer un buen resultado de la “capirucha”.

Por lo pronto, ayer la afición salió contenta por la victoria del Toluca, algo que esperamos sea la constante para que se sigan sumando puntos y el equipo transite por los primeros lugares de la tabla general antes de irse a jugar a Estados Unidos a la Leagues Cup que inicia a finales de este mes.

Y VA DE CUENTO

Un programador de Microsoft, de nombre EDUARDO ESCOBAR, iba manejando borracho, se estrella y muere, por lo que lógicamente va al infierno, donde el diablo le pregunta: Como somos colegas te voy a da a elegir entre el infierno normal o el de Windows 98.

El programador contesta: Pues no sé cuál elegir, ¿por qué no me los enseñas?

El diablo, con un movimiento del tridente, le enseña un infierno lleno de calderas, con fuego eterno y mucha gente lamentándose, por lo que le dice: Este es el infierno normal.

Volviendo a mover el tridente, aparece una playa preciosa llena de mujeres hermosas y con gente divirtiéndose, por lo que le dice: Este es el infierno de Windows 98, ¿Cuál eliges?

LALO, sin pensarlo le dice al diablo: El de Windows 98, por supuesto.

Y el diablo, moviendo el tridente, lo manda a una caldera con el fuego más candente del infierno y con un diablo violador, por lo que el programador le dice al diablo: Oye esto no es lo que me has enseñado.

Y el diablo le contesta: – ¿Qué esperabas? Si era la versión Demo…

HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en “X” en @pepenader y en [email protected]