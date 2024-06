TURISMO Y PAZ

Sacerdote Daniel Valdez García

17 de junio de 2024

(PARTE III de XII)

1.1. LOS VALORES

El tema de los valores se encuentra de manera especial en la reflexión filosófica, propiamente se ocupa del tema la Axiología.

Muchos son los autores que se han ocupado de los valores como lo bello. Para los filósofos clásicos los valores “son estados psicológicos y que se reducen a meras vivencias”[1]. Hay posturas subjetivas, nos centraremos en la objetividad de Max Scheler ya que los valores sirven de base ética y moral[2].

Los valores, de manera genérica en comunidad son considerados como la “manera de obrar, que determina la colectividad o miembros de la colectividad al juzgar ideales sus valores y se hacen deseables o estimables a los seres o las conductas a quienes se atribuye dicho valor”[3]. Para De Finance; los valores contribuyen a la coherencia de una sociedad determinada, a ser una fuente psicológica de unidad de personas maduras y auténticas que al compartir los valores fraguan “la solidaridad social”, como la llama Durkheim[4].

Los valores son eminentemente antropológicos, se inclinan por las “valoraciones” que Kluckhohn llama “orientaciones de valor”[5], se trata del obrar de un grupo consecuente con sus ideales, también llamado “modelo cultural” o “configuración”[6]. Estos valores se suscitan en sociedad en sentido universal e ideal que motivan la coherencia de las relaciones humanas rescatando esencialmente la dignidad que les es común a todos.

De ahí que los Derechos Humanos se vean imbuidos por nobles ideales y sean innatos a todos los seres humanos: la vida, la verdad, la libertad, etc[7]. Los valores humanos residen el cada ser humano como cualidades y realidades, y que como los Derechos Humanos hay tanto como los seres humanos vayan conquistando juntos o haciendo suyos esos ideales que los aglutinan congruentemente. Así es como el ejercicio del Turismo, al ser eminentemente humanismo, interactúa con los valores humanos de las comunidades llevando a la identificación y a la comunión con la Trascendencia y la fraternidad universal palpable.

RESUMEN. El Turismo es expresión de humanismo que favorece el encuentro de personas o comunidades que interactúan con sus valores o ideales.

