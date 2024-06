Las hermanas Maturana, orgullo del atletismo mexiquense

Metepec, Méx.- Kenya y Yara Maturana, dos jóvenes atletas de Metepec, Estado de México, se preparan todos los días a conciencia y con disciplina, pues su ilusión es ser parte de unos Juegos Olímpicos, por lo anterior, con el apoyo de sus familiares y amigos, han podido ser parte de múltiples eventos deportivos, de hecho, recientemente acudieron a los Juegos Nacionales CONADE, donde ambas deportistas obtuvieron resultados destacados, resaltando el logro de cinco medallas para la familia Maturana, Metepec y el Estado de México.

En el caso específico de Kenya, la mayor de las hermanas Maturana, con tan solo 16 años de edad, está marcando un antes y un después, tiene una carrera deportiva prometedora, en su más reciente participación en los Juegos Nacionales CONADE, la joven atleta conquistó tres medallas, de las cuales, una fue de oro, en los 400 metros planos Sub-18; una medalla fue plata, en relevos mixto 4×400 metros, además del oro y récord nacional en los 400 metros vallas Sub-18.

“Estas medallas significan todo el esfuerzo y perseverancia, el trabajo en cada uno de los entrenamientos. Sobre el podio, sientes alegría, emoción, de haber conseguido lo que tanto habías buscado, ser acompañado de tu familia y amigos, es lo más gratificante. Es entrenar de lunes a viernes, en pretemporada son dos horas, comer bien, sano, dormir adecuadamente, y ya cuando inician las temporadas, a partir de enero, es entrenar los fines de semana”, comentó Kenya Maturana.

Por ahora, se siente motivada porque vienen muchas competencias en puerta, sobre todo una en el país de Kenia, donde su participación depende de una marca que tiene que registrar, aunque seguramente la va a conseguir gracias a su talento y disciplina.

“Poco a poco se van dando los resultados, voy avanzando y pues se dan las oportunidades de participar en Juegos Nacionales, Mundiales, así hasta llegar a unos Juegos Olímpicos. Es muy importante el apoyo de tu familia, es de donde viene todo, tus entrenadores, si estás con tu familia te motiva a salir adelante y seguir luchando por lo que quieras”.

Por su parte, Yara, la menor de las hermanas Maturana, también tuvo una participación destacada en los Juegos Nacionales CONADE, donde obtuvo dos medallas de plata, en relevos combinados y en las pruebas de 600 metros.

“Se siente padre porque poco a poco sientes que mejoras, que estás tomando una importancia al deporte que prácticas y que en algún futuro puedes representar a tu país. Me considero una buena alumna, siento que he podido balancear el atletismo con la escuela, mantener la organización para no debilitar ambos aspectos”, aseguró Yara Maturana.

Sabedora de que la disciplina es parte fundamental para lograr el éxito, la joven atleta trabaja todos los días y pule cada detalle, además potencializa sus virtudes y nunca deja de soñar, pues reveló que le gustaría ser parte de unos Juegos Panamericanos y de unas Olimpiadas, sobre todo si lo hace acompañada de su hermana Kenya.

“Todos me felicitan mucho, yo también los aprecio mucho, me alegra que estén al pendiente de mis carreras y se alegran de mis logros como yo en los de ellos. En cuatro o cinco años me veo en unos Panamericanos o en unos Juegos Mundiales, por ahora prepararme y en la siguiente categoría Sub-18 elegir la mejor prueba para que me sienta mejor corriendo”.

“Siempre hay que tener disciplina y cuando tienes ganas, todo lo demás llega por sí solo, te aplicas en la dieta, aparte para entrenar, tener a alguien todos los entrenamientos sin faltar con algún detalle”, agregó la menor de las hermanas Maturana, quien invitó a todos los jóvenes a practicar cualquier deporte y les aconsejó que nunca se den por vencidos, pues cuando persistes, llegan los resultados.

De esta forma, las hermanas Maturana son un orgullo mexiquense en el atletismo, por lo que se espera mucho de ellas para que no solo representen con su talento deportivo a nuestra entidad, sino al país.