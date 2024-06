TURISMO Y PAZ

Por: Sacerdote Daniel Valdez García

10 de junio de 2024

(PARTE II de XII)

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL

El ámbito turístico se desarrolla a la par de lo cultural, lo económico, lo socio-político y lo religioso, por eso es importante que se fundamente bien su origen y conceptos.

Antes se decía que el turismo era la “industria sin chimeneas”[1] o “generador de divisas”[2], de ahí que los gobiernos dejaran la actividad turística bajo la tutela de la Secretaria de Economía o Ministerio de Economía. Simplemente, el turismo es una manera diferente de distribuir la riqueza[3].

Muchos son los conceptos que se entrecruzan entre Ocio y Tiempo Libre[4]. Sin olvidar su importante evolución histórica y la posible connotación negativa de ocio como inacción, prefiero concentrarme en el término Tiempo Libre.

1.1. EL TIEMPO LIBRE

Por lo general, el ser humano divide su tiempo entre el trabajo y el tiempo libre tras haber cumplido deberes y obligaciones. Tanto el trabajo como el tiempo libre son derecho humanos universales (Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 24). Así el turismo surge como elección de viajar por diversas motivaciones coadyuvando al desarrollo de quien hace uso de éste.

Tanto el tiempo de trabajo como el tiempo libre tienen como común denominador las dimensiones económico-políticas, ecológico-sociales, médico-salutíferas y humanitario-religiosas. La ecuación que se sigue es la suma a resta de las variables que darán como resultado pérdida o ganancia en los diversos rubros, sin olvidar que todo exceso resulta perjudicial. Y además hay que tener en cuenta las ventajas y desventajas que ofrecen las nuevas tecnologías así como la inteligencia artificial y el metaverso. Hay una clara diferencia entre lo real y lo virtual. En todo esto debe haber un equilibrio psicosómatico tanto del turista como de las comunidades receptoras.

El tiempo libre puede ser empleado ex profeso en actividades turísticas, así que veamos el término turismo.

1.2. EL TURISMO

El desplazamiento temporal que realizan las personas para retornar a su domicilio muchas veces es turismo interno o internacional, independientemente del tiempo que empleen.

En 1983, Manuel Ortuño sostenía que “el turismo es un fenómeno en su conjunto de relaciones pacíficas y esporádicas que resultan del encuentro entre personas que visitan un lugar”.

La etimología de la palabra Turismo nos ayuda aún más a comprender mejor su esencia y ontología. Del latín “Tour” y “Turn”, viene el sustantivo “Turnus” del verbo “Tornare”, que en latín común significa “girar”, “regresar”. Por lo tanto, el Turismo es el fenómeno social en el cual se dan un conjunto de acciones y relaciones producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar de residencia sin fines de lucro, salvo las modalidades de turismo empresarial, de convenciones, ferias internacionales, turismo ejecutivo, y las que emergen en esta línea, y siempre hay un retorno a su domicilio. En el sentido humanista del turismo hay que destacar que debe ser voluntario y temporal favoreciendo el encuentro de las personas, las comunidades y las culturas[5].

En 1969, el Directorio General para la Pastoral del Turismo dijo: “El turismo permite el intercambio de valores, favorece la comunicación optima entre personas o grupos que se desplazan temporalmente, incluso por motivos religiosos”.

RESUMEN. El Turismo es un medio ocupado en el tiempo libre, que muchas veces propicia el desplazamiento con diversas motivaciones e importantes connotaciones culturales.

