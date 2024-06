Papás de Luka piden apoyo para seguir costeando cirugías

Toluca, Méx.- Desde su nacimiento, Luka se ha enfrentado con valentía ante la adversidad, a sus tres años le han realizado 13 cirugías derivado de una pequeña malformación anorrectal y una negligencia médica, no obstante, se niega a darse por vencido y para seguir costeando las operaciones que le hacen falta, sus papás piden apoyo.

Leonardo Sánchez, papá de Luka indicó que, derivado un mal diagnóstico que le dieron a su pequeño y para rematar, las primeras cirugías que le realizaron no fueron atendidas médicamente de manera puntual e incluso, en 2021 sufrió un paro cardiorespiratorio. Pese a ello, no se dan por vencidos y siguen luchando por lograr que el pequeño logre una mejor salud.

Recordó que ante la urgencia de que curar el padecimiento de su pequeño y salvarle la vida, junto con su esposa optaron por asistir a hospitales privados, pero los recursos se fueron acabando y, pese a la urgencia, el seguro que tienen no ha querido asegurar a Luka.

“Ningún seguro ha querido asegurar a Luka. A nosotros durante la pandemia la tarjeta no pasó y perdimos la antigüedad por completo. Cuando quisimos asegurar a Luka, los seguros nos dijeron que no, porque nació enfermo. De primera instancia nos fuimos a hospitales privados y tuvimos una mala experiencia, nos tocaron médicos muy malos y aparte de malos, carísimos. Desde que Luka nació, el pediatra no lo revisó, a los pocos minutos empezó a vomitar negro, mi esposa no tuvo reposo porque la dieron de alta y todos los días regresábamos al hospital, desde ahí empezó nuestro calvario”, dijo.

Después del paro cardiorrespiratorio, les informaron que Luka ya no quedaría bien, les dieron el peor diagnóstico, pero la sorpresa fue que el pequeño ha mejorado y en búsqueda de lo mejor para el bebé han acudido a muchos especialistas, hoy ya cuenta con un doctor que con la ayuda de sus papás ha logrado salir adelante.

En 2022, Luka llegó al Hospital Nacional de Pediatría en la Ciudad de México donde le revisaron hasta el último detalle, ahí sus papás obtuvieron el diagnóstico formal y adecuado, ya cuenta con sus especialistas y tratamientos, a la fecha lleva 13 operaciones y las infecciones se han reducido, afortunadamente.

Sin embargo, los recursos no son suficientes y pese a los esfuerzos de sus padres, han optado por realizar distintas actividades para costear las cirugías, pero ahora necesitan apoyo económico para seguir pagando las cirugías que hacen falta.

“Más bien sería el apoyo económico y que nos ayuden a orar por la salud de Luka. Por eso Luka sobrevivió y está mejor, porque la gente ha pedido mucho por él y lo agradecemos”, dijo.

Para quien quiera apoyar a esta familia, los donativos se pueden recibir a través de la cuenta bancaria BBVA Cuenta: 154 525 9630, Clabe: 0121 8001 5452 5963 08 o el número de tarjeta: 4152 3138 3396 1365 también, al número 722 339 1351.