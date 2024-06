AMLO responde a oposición por impugnación electoral

Ciudad de México.- Ante la exigencia de la oposición por impugnar los resultados de la contienda electoral, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador respondió “voto por voto, casilla por casilla, porque el que nada debe nada teme”.

López Obrador se quejó de que ese conteo no lo aceptaron en 2006, cuando hubo una diferencia de menos de uno por ciento.

“Pero estamos hablando de una diferencia 0.55, 56, 57. Acá estamos hablando, a ver repítelo, por eso es importante la información porque esto demuestra el nivel de desproporción, la falta de racionalidad, de sensatez, el fanatismo”.

El mandatario señaló que, mientras no se superen esas actitudes y mientras no haya apego a la verdad y no se actúe con honestidad, no se respete, no les ayudará.

“Estaba muy arraigado el clasismo y el racismo, entonces esto fue una sacudida. No voy a invocarlo, fue una zarandeada y para el ala de mi tierra fue una zamarreada que hacía falta porque ojalá, nada más les pedí, bueno son libres, por su bien, que algunos de los más enfadados guardaran silencio unos días, que se enfriaran”.

El tabasqueño pidió “estar tranquilos, nada más pendientes porque empiezan a contar, que se cuenten todos los votos que sean necesarios. Que participen todos en paz, el que usa la violencia no es demócrata. El que apuesta a la violencia tampoco es de izquierda”.

El mandatario federal afirmó que el periodo después de la elección requiere “de análisis, de reflexiones con el tiempo, incluso estas actitudes, estos comportamientos. Ayer el PAN y el PRI amagaron con exigir la revisión de las elecciones ante las detecciones de miles de supuestas inconsistencias en el conteo rápido de los comicios”.

Además, recomendó a la oposición que “se serene y guarde silencio unos días”.

Previamente, el presidente criticó a sus adversarios políticos, “los conservadores” y dijo que tienen tres características: la hipocresía, autoritarios y, son muy ladrones.