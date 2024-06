DEBATE

Por: Roberto Desachy Severino

Disciplinado, ordenado, trabajador y generoso, pero exigente, irónico y contundente, el decálogo de Alejandro Armenta Mier

Siempre ha sido de izquierda, nunca de derecha, panista ni neoliberal, aunque también practica él mismo y exige a sus colaboradores la disciplina, el orden y el trabajo basado en objetivos y, principalmente RESULTADOS.

Alejandro Armenta Mier, gobernador electo, también es muy exigente con sus colaboradores, contundente contra sus adversarios e irónico cuando el interlocutor y/o la ocasión se lo permiten: https://desdepuebla.com/2024/06/04/entiendo-el-respaldo-y-la-responsabilidad-que-me-confirieron-los-poblanos-alejandro-armenta/.

Una vez que ganó con legitimidad y contundencia las pasadas elecciones, es tiempo de preguntarse cómo será la administración de Alejandro Armenta, ¿cuál podría convertirse en su decálogo una vez que asuma el gobierno de Puebla?: https://desdepuebla.com/2024/06/03/conteo-rapido-del-ieep-confirma-triunfo-de-alejandro-armenta/

Es un hombre de fe, con temor a Dios, orgullosamente católico, pero contrario al fanatismo y amigo y tolerante de todos los cultos, respetuoso del Estado laico. Convencido de la ideología de Morena, de sus fundadores, del presidente Andrés Manuel López Obrador y admirador de Claudia Sheinbaum.

SHEINBAUM SERÁ UNA GRAN PRESIDENTE Y CON ELLA LE IRÁ MUY BIEN A PUEBLA

Incluso, mucho antes de que ganara la encuesta de Morena como candidato al gobierno de Puebla, Armenta Mier dejó en claro que –independientemente de si le daban la postulación o no-apoyaría a Sheinbaum Pardo, porque estaba seguro de que la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México es la mejor opción para Puebla y el país: https://desdepuebla.com/2023/11/09/estoy-tranquilo-pase-lo-que-pase-voy-a-apoyar-a-claudia-sheinbaum-alejandro-armenta/.

En campaña, el gobernador electo repitió de manera permanente su confianza en la próxima presidenta de México y, por ende, el día de la elección le dejó orgulloso por los 2 millones de votos que la entidad le dio a Claudia Sheinbaum y que él aseguró que se obtendrían. Disciplinado, hombre de lealtades y afectos fuertes, sus allegados le quieren…pero también temen, puesto que es exigente y no duda en dejar atrás a quien abusa de su confianza o le hace quedar mal con el pueblo.

Prefiere el diálogo, la inclusión, tolerancia, la conciliación y acuerdos. No polarizará, tampoco dividirá a los poblanos ni excluirá o atacará a empresarios, periodistas, científicos o políticos adversarios, pero –cuando las circunstancias y/o sus contrincantes le lleven a subirse al ring, como buen practicante de las artes marciales formado en la escuela de Shito Kai con el Shijan Koichi Chida, se convertirá en un adversario temible, disciplinado, enfocado en ganar: https://desdepuebla.com/2024/02/11/unidad-pidio-alejandro-armenta-al-ser-ratificado-como-candidato-de-la-4t-al-gobierno-de-puebla/.

INCLUSIÓN Y TRABAJO POR EL PUEBLO

Dentro del decálogo de Alejandro Armenta se encuentran la disciplina, el orden, la preparación, el REPUDIO a la improvisación. Cierto, entre sus respaldos políticos se encuentran personajes cuestionables, quizás peligrosos, como Israel Pacheco o Erick Cotoneto, pero que nadie dude de que el gobernador electo controlará, VIGILARÁ a TODOS sus colaboradores, sin excepción y no permitirá que NADIE haga quedar mal a él ni a su administración.

Porque es un político con amor y respeto propios, al que no mueven los lujos, la ambición de poder ni financiera, tampoco la banalidad, los autos, ropa y relojes caros. Como ya se señaló, es de izquierda, pero NO se peleará con la iniciativa privada, la apoyará y dialogará con sus representantes con la condición de que genere empleos, inversiones y le sirva a Puebla: https://desdepuebla.com/2024/04/10/armenta-refrenda-con-empresarios-el-plan-estatal-2024-2030-de-la-mano-con-el-sector/

Desde el 2 de junio, cuando ganó la elección, comenzó a pensar cómo quiere salir en 2030, de qué manera pretende que le recuerden los poblanos. Por ello, sabe que el gobierno de Puebla NO es un botín, no permitirá saqueo ni negocios al amparo del poder, será inflexible en ese sentido, puesto que Alejandro Armenta no carga sueños de riqueza.

No es ningún ángel, pero sí un hombre sencillo, deportista, animalista, sin pretensiones aristocráticas, que no porta oro en el cuello, tampoco esclavas ni joyería, que no tolera la corrupción y que, desde la campaña, dejó en claro que no permitiría que nadie vendiera candidaturas ni hiciera negocios en su nombre: https://desdepuebla.com/2023/12/22/cero-tolerancia-a-la-corrupcion-denuncien-a-quien-trate-de-negociar-coordinaciones-armenta/

CECILIA ARELLANO Y SUS HIJOS, EL MAYOR SOPORTE

Los ángeles no hacen política.

No hay seres humanos ni gobiernos perfectos y, sin duda, el de Alejandro Armenta tampoco lo será, pero algo que puede quedar claro es que al futuro titular del Ejecutivo estatal SÍ le importa –y mucho – su prestigio personal y como servidor público, por ende, los cuida y es meticuloso con el buen uso y éxito de los recursos y programas oficiales.

Alejandro Armenta es consciente de que su esposa, Cecilia Arellano, además de sus hijos, son el mayor soporte y que representaron un gran empuje desde la precampaña y, como en todas las áreas de la próxima administración estatal, el DIF contará con programas, objetivos y una visión muy clara del trabajo social.

Muy alejado del nepotismo mal disfrazado en que han incurrido otros personajes de la 4T, el gobernador electo está más que orgulloso de su familia…aunque les agradece que NINGUNO tenga ambiciones políticas: https://desdepuebla.com/2024/03/25/alejandro-armenta-ratifica-a-su-equipo-de-campana/

Finalmente, en el decálogo del gobernador electo podemos anotar que NO tolerará de sus colaboradores o allegados personales o políticos ABUSOS contra el pueblo, escándalos, corrupción, que en su nombre hagan chingaderas ni que se vayan por la LIBRE: https://desdepuebla.com/2023/11/26/alerta-alejandro-armenta-para-no-dejarse-enganar-y-denunciar-a-quienes-ofrezcan-candidaturas-a-su-nombre/.