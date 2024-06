A mitad de la semana

Como se pronosticó en la opinión pasada, Claudia Sheinbaum es la presidenta electa y estaremos bajo su mandato durante 6 años empezando por este primero de octubre de 2024.

En redes sociales se nota el descontento a pesar de que la victoria fue aplastante, pues esta oposición resulta ser una minoría de aproximadamente ¼ de la lista nominal, lo que denota que la contraparte al gobierno no solo ha bajado de calidad, sino de cantidad. Por el contrario, Claudia sumó un mayor porcentaje que AMLO en las elecciones presidenciales pasadas, por lo que se convierte en la candidata con más votos de la historia democrática de México, con la participación más grande de la historia, sin duda un hito.

Además de lo anterior, MORENA tiene mayoría absoluta en el Congreso Federal, 3 senadores le faltan para mayoría absoluta en el Senado y tiene mayoría absoluta en la Cámara de Diputados del Estado de México con aproximadamente 65 diputados de coalición de MORENA, así que igualmente pueden modificar la constitución sin restricciones.

Este ejercicio electoral fue un completo desastre, a saber: 1.-Podemos advertir que al Instituto Electoral del Estado de México y al Nacional, les faltaron garras y dientes ante el lamentable ingreso del presidente en temas electorales, incluso, que mal que se haya prevalecido con su mañanera a diario, pero sobre todo, faltaron herramientas para no permitir que programas sociales se hayan disfrazado de entregas partidistas, no se investigó y en consecuencia la sanción no pasará de una multa dolorosa, que habrá estado considerada en el partido MORENA (si es que sigue existiendo el INE o el IEEM). 2.- La inseguridad fue brutal; la violencia fue al máximo histórico con más de 60 candidatos asesinados, sin contar las agresiones y amenazas; los que evidentemente decidieron nuestra constelación política fue el crimen organizado por encima de los votantes; todo ello sin que la autoridad hubiera hecho algo por detener el avance de la violencia. 3.- Sin contar los posibles fraudes en las casillas durante la jornada electoral, se estuvo en un constante quebrantamiento de la normatividad desde el punto de escoger candidatas con encuestas, con campañas rompiendo con el calendario establecido y con gastos inconmensurables.

Para la población en general nos queda la reflexión de dejar de pensar que la forma de salir de la pobreza únicamente sea el regresar dinero de manera directa a la población más vulnerable, pues con esa circunstancia se elimina el factor de crecimiento económico lo que conlleva a la insostenibilidad en las finanzas, además de que se crean incentivos para el conformismo. Fácilmente ejemplificarle: Argentina incrementó los subsidios y retornos para abatir la pobreza sin fortalecer el mercado interno y la productividad, lo que llevó a cortar de tajo con ese populismo. Estados Unidos tiene pocos programas sociales, el más conocido es el seguro de desempleo, sin embargo, la oportunidad de tener un empleo digno es tan amplia que prácticamente la indigencia se debe a problemas de salud mental y a la drogadicción. (Ustedes comparen)

Por otra parte, la mayor reflexión se debe hacer desde la oposición, porque la población se equivoca ya que puede y debe pensar de manera plural, pero la oposición debe tener estrategia siempre. No puede ser que 5 días antes del día de la jornada, salga Beatriz Paredes a decir que el PRI se encuentra arruinado porque se separó de la gente, no escucho las demandas sociales y no renovó los cuadros. Argumento que en esta misma columna de opinión se exigía desde la derrota de hace 6 años. No existe el concepto de “mea culpa” por parte de partido alguno y eso denota la carencia de valores institucionales que incentiven el voto, que sean acordes a la nueva realidad y con una sociedad hiperinformada, pues la gente no identifica un elemento diferenciador entre cada partido, pues todos roban, son corruptos y ven por ellos mismos, solo que en esta ocasión el ganador les devuelve más dinero, aunque se pierdan servicios básicos como educación de calidad con docentes sin evaluaciones; no haya medicinas porque no se compraron pero hay una farmaciota vacía; con la estrategia de pacificación de “abrazos y no balazos” que de paz no tiene nada y tiene mucho de confrontación, por lo menos hacia los civiles porque el crimen sigue aumentando en conjunto con los homicidios y desaparecidos.

Así que, dados los resultados, contamos con el gobierno que merecemos como ciudadanía. Diría mi compadre Chava Flores: “salga lo salgare”.