Se siguen sumando más líderes políticos al proyecto de Ricardo Moreno

Ventura Rojas Garfias

29 mayo, 2024

29 mayo, 2024 Municipios

Toluca, Méx.- Se siguen sumando más líderes políticos al proyecto de gobierno para Toluca, que encabeza Ricardo Moreno Bastida. Son más de 65 liderazgos políticos de Toluca, entre ex diputados, ex regidores, ex funcionarios y delegados municipales, dirigentes de mercados y asociaciones civiles, que ya se han sumado.

Armando Díaz, candidato a Regidor de Toluca y quien encabezó este encuentro, dijo que los liderazgos que se suman, a 3 días de la elección, son personas con diferentes ideales y visiones, pero con la misma inquietud de sacar a Toluca del abandono.

Mientras que Gabriel Medina, Vocero de la campaña de Ricardo Moreno, señaló que hoy es el último día de campaña en el país, en el Estado de México y en el municipio, y la tendencia está definida.

“La gente ya decidió que Ricardo Moreno será el próximo presidente municipal de Toluca, y Claudia Sheinbaum, como Presidenta de la República. Claudia será Presidenta de la República, hay que votar 5 de 5. Aquí está la gente que trabaja, que está a diario ganándose la vida”, recalcó.

Entre quienes estuvieron presentes destaca: Luis Velasco Lino, ex diputado federal de la 61 Legislatura y ex regidor de Toluca, así como Anel Caldelas Garatachia, ex candidata a Diputada Federal por el PAN, y coordinadora del Valle de Toluca de la A.C. “Hagamos más por México”, quien se adhieren a dicho proyecto.

También, Miguel Ángel Ordóñez Ruiz, ex regidor del Ayuntamiento de Toluca, al igual que Beatriz Elizabeth Romero Espinoza, y Carlos Erick Carreón León, lo mismo que Luis Ricardo Cano Huicochea, ex candidato a Regidor de Toluca y líder del Grupo “Sin Miedo”, aunado a Hernán Mauricio Carreón León, ex director de Delegaciones y Subdelegaciones del Ayuntamiento de Toluca, y también ex director de Participación Ciudadana del municipio.

Servando Martínez Hernández, presidente de la Asociación de Abogados Cristianos del Valle de Toluca, así como Josué Carranza Reyes y Alejandro Moreno Albino, presidente y secretario de la Colegiación Jurídica del Valle de Toluca A.C.

Se sumaron Iván Beltrán, líder del Mercado Juárez, Jorge Mercado, dirigente de Mercados Municipales de Toluca, además de Antonia Castillo, del Mercado 16 de Septiembre y Miguel Romero de San Felipe Tlalmimilolpan.

Además de Adriana López Sánchez de la Organización de Comerciantes Bicentenario S.A. de C.V., Rafael Olmos, líder de Las Palomas y Marcos Landeros, delegado municipal de Las Margaritas.

Magaly Ruby Ugarte, Coordinadora de Juventudes de Morena, así como Cecilia Pérez Sánchez, ex candidata a Secretaría General de la Sección 37 del Sindicato del Seguro Social y Josué de Luna, Consejero Estatal de Morena, también externaron su adhesión al proyecto de Ricardo Moreno.

Iván Beltrán, delegado de Herbolarias del Mercado Juárez, y Mauro de la Portilla Figueroa, presidente estatal de la Fundación Somos Gente Trabajando Por Un México Nuevo A.C, fueron otros de los liderazgos que se incorporaron.