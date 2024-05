GRILLANDO

José Elías Nader Mata 29 mayo, 2024

Cuando hablamos de los cierres de campaña, recuerdo aquel que se vivió en el año 2000 en la plaza de Los Mártires en Toluca, donde el candidato perdedor de la elección FRANCISCO LABASTIDA y la clase política mexiquense estuvo acompañada del gran cantautor de México, JUAN GABRIEL, que en medio de su concierto me mandó unos besotes, pues estaba en primera fila, lo anterior, ante la molestia de mi “Jefecita Santa”, que como buena toluqueña por adopción, estaba preocupada por el qué dirán, algo que no me importó, pues el Divo de Juárez me había mandado unos besotes, algo que no cualquiera puede contar.

Y esta anécdota la recuerdo, porque precisamente ayer a nivel federal y territorio mexiquense, se dieron los cierres de campaña y el último discurso, antes de la votación que lo definirá todo.

A ojo de buen cubero, poco cambió del día uno al día de ayer, pues nada más las preferencias no se movieron considerablemente, ya sea en la contienda federal o en la local, pues los candidatos punteros confirmaron su posición y los malos candidatos, solo sirvieron como actores de reparto, mismos que deberán rendir cuentas de lo que hicieron con el dinero del pueblo, porque fue evidente que en sus mediocres o inexistentes campañas no lo usaron.

Lamentablemente, a lo anterior, hay que sumarle la violencia que se registró en este proceso electoral y que le costó la vida a varios aspirantes y candidatos, una situación que pudimos palpar ayer con el asesinato de JOSÉ ALFREDO CABRERA BARRIENTOS, candidato del PRI, PAN y PRD, al municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero y que fue asesinado a balazos durante su cierre de campaña, una situación que debe preocupar a las autoridades, tanto como nos preocupa a la ciudadanos, ya que vemos la mano de los grupos criminales, queriendo imponer sus narcogobiernos.

Tal como lo mencioné ayer, hay mucho que cambiar en el sistema democrático mexicano, pues definitivamente las y los mexicanos merecemos otro nivel de vida, escenarios, diferentes, políticos, comprometidos y la garantía de que nuestros derechos siguen vigentes para que realmente podamos cambiar lo que está mal en México, de lo contrario solo estaremos condenando nuestro presente y el futuro de nuestras familias.

LA GRÁFICA DE HOY

Es sobre los trabajos que ha tenido que llevar a cabo la Comisión del Agua del Estado de México, que a través del Grupo Tláloc atendió algunas inundaciones presentadas en Tultitlán y Cuautitlán Izcalli.

Y es que, nuevamente vamos con el mismo tema de cada año, la irresponsabilidad de la gente sin educación a la que se le hace fácil tirar basura en la vía pública y que en épocas de lluvia se convierte en un tapón en los sistemas de drenaje y ríos, ocasionando inundaciones o desbordamiento que pueden terminar en tragedias.

Hace unos días, de la misma forma, se tuvieron que realizar trabajos en el municipio de Ecatepec, donde toneladas de basura colapsaron los sistemas de drenaje, una irresponsabilidad que de plano mucha gente no entiende cada vez que tira un papel, una botella o las bolsas completas de basura.

Desde hace tiempo he manifestado que las normas para sancionar a quienes tiran basura, deberían ser más severas, pues no solo se trata de mantener limpias nuestras calles y jardines, sino de evitar este tipo de inundaciones que son el reflejo de una sociedad que en gran parte necesita ser educada en los aspectos más sencillos, como lo es algo tan simple como no tirar basura, sin embargo, es una realidad que nos afecta todos los días del año, pero que es más compleja cuando inicia la temporada de lluvias, de ahí la importancia de que autoridades y sociedad trabajemos al respecto para evitar que más adelante se registren tragedias en las que se pone riesgo la vida de las personas o su patrimonio.

Y VA DE CUENTO

Un funcionario del sector salud, de nombre ERUBIEL ARENAS, hace una visita a una fábrica que produce varios productos de látex. En la primera parada, le muestran la máquina que fabrica las tetinas de los biberones y que hace un ruidoso, “hishhh-pop”, “hishhh-pop”, “hishhh-pop”, por lo cual la guía les explica que el “hishhh” es el caucho que es inyectado en el molde y el “pop” es la aguja que crea un agujero en el extremo de la tetina.

Más adelante, el viaje alcanza la parte de la fábrica donde se hacen los condones. Aquí la máquina hace un “hishhh”, “hishhh”, “hishhh” y “pop”, por lo que el funcionario ARENAS pregunta:

En este caso entiendo lo que es el “hishhh”, “hishhh”, “hishhh”, pero, ¿qué es ese “pop” que suena de vez en cuando?

Y la guía le comenta: ¡Oh! Es justamente lo mismo que en la máquina de los biberones. Es la aguja que crea un agujero en el extremo del condón cada cuatro condones.

A lo que ERUBIEL responde: ¡Eso es una chingadera!

Y la guía sonriente le contesta: Efectivamente, pero es buenísimo para el negocio de los biberones…

HASTA mañana con más GRILLANDO.