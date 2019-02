POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Hace algunos años en mi carácter de universitario tuve la oportunidad y honor de hacerle una entrevista al director del Instituto Científico y Literario y primer Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, JUAN JOSAFAT PICHARDO, quien como jurista destacado me decía que seguir conmemorando la actual Constitución era una incongruencia pues además de vieja ha sido muchas veces reformada, JOSAFAT decía que seguir reformando a la Constitución era como ponerle parches al chal viejo de la abuelita y por eso lo mejor era pensar en una nueva, moderna y adecuada Constitución Mexicana. La Constitución de 1917 ha registrado más de 700 reformas, es decir que del documento que tanto festejamos pues ya tenemos lo menos, de ahí que hasta el propio Presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR haya manifestado en su conferencia matutina que en algún momento será importante considerar una nueva Constitución. Sin embargo, para este trabajo necesitamos verdaderos constitucionalistas y no personajes como el diputado SERGIO MAYER que si algo ha demostrado es su enorme ignorancia en todos los temas, de ahí que este trabajo debe estar en manos de gente que sepa y que represente los intereses de las mayorías. Así que ahí está sobre el tintero tener una Constitución acorde a las exigencias del México actual, pero mientras tanto es fundamental que entendamos que debemos respetar nuestra Carta Magna y las Leyes que de ella emanen para poder vivir en armonía y paz, algo que le urge a nuestro querido México……..……….… EL AVISO OPORTUNO es que en el marco de la ceremonia conmemorativa por los Aniversarios CLXII y CII de la Promulgación de las Constituciones Federales de 1857 y 1917, en el Estado de México los Ayuntamientos publicaron sus bandos municipales con los que pretendan guardar el orden y respetuoso trato entre ciudadanos. Siempre he sostenido que los bandos municipales, con pleno respeto a las facultades que otorga la Constitución Mexicana, deberías ser más rígidos y un ejemplo lo pongo a través de las sanciones a las personas que tiran basura, mismas que en la Ciudad de México hasta arresto administrativo tienen. Así que los Alcaldes y Cabildos, deben analizar bien las medidas que nos permitan regresar al orden y al respeto, que facultad a las autoridades para que con mayor rigor recuperen espacios públicos, prohíban bloqueos y combatan la inseguridad con policías de verdad, no con los municipales que honestamente están para llorar en la mayoría de los municipios. Así que nada como respetar la Ley recordando que nada ni nadie está por encima de la misma, un principio básico que no solo en el Estado de México sino en el país nos ayudaría a recuperar la paz tan anhelada……..……….… LA GRÁFICA DE HOY ya que hablamos de leyes y respeto a las mismas, la gráfica corresponde a la persecución de presuntos criminales que después de chocar se dieron a la fuga en Santa Ana Tlapaltitlán en Toluca. Y es que según reportaron los vecinos y autoridades, un grupo de presuntos criminales se impactó contra el auto de una persona que salía de su privada, lo anterior por el exceso de velocidad pues eran perseguidos por las autoridades. Cabe destacar, que los presuntos criminales se bajaron de su camioneta para huir corriendo con pistolas en mano, razón por la que ya no los pudieron detener pero que como pista dejaron su camioneta por lo que esperamos que la Fiscalía estatal se ponga las pilas y haga algo. Por lo pronto, valoro a FRANCISCO GONZÁLEZ, ROBERTO NADER y ANTONIO DIOSDADO quienes llegaron a cubrir la nota a pesar del mal trato de los policías que obviamente traían la pena a todo lo que da pues los presuntos criminales se les habían pelado. Lo cierto, es que es urgente hacer algo en el Valle de Toluca pues los criminales andan libres por las calles y lugares públicos, de hecho hasta armados andan con sus mariconeras y las autoridades temerosas no hacen nada, de ahí la exigencia una vez más de ponerle un alto a estas escorias de la sociedad para que la gente trabajadora y honesta pueda regresar a su vida normal…..……..……….… Y VA DE CUENTO Llega un abogado de nombre POLO MONTES DE OCA al cielo y toca la puerta por lo que lo sale a recibir San Pedro y le pregunta: - ¿Y tú quién eres? - Yo soy el abogado MONTES DE OCA. - Los abogados no entran aquí. - ¿Cómo que no, si el cielo es un lugar público? ¿Y tú quién eres? - Soy el Portero y Guardián del Cielo. - Entonces muéstrame tu "Acta de Nombramiento". San Pedro titubea por un momento y se va a preguntarle a Jesús: - Señor, allí afuera hay un abogado que dice que puede ingresar al cielo porque es un lugar público. Jesús se acerca con el abogado y le dice: Mira, aquí no entra ningún abogado. El abogado MONTES DE OCA, le pregunta molesto: ¿Y tú quién eres? - Yo soy el hijo de Dios. - Entonces muéstrame tu Acta Nacimiento, a ver si es cierto. Se voltea Jesús y le dice a San Pedro: - Mira mejor dejamos entrar a este abogado o luego me pedirá el "Acta de Matrimonio" de mis padres y entonces sí que estamos jodidos.