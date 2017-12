POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Y así es como en un abrir y cerrar de ojos terminamos otro año más por lo que agradezco a Dios pues definitivamente el 2017 pasa a ser uno de mis mejores y más emotivos años por la llegada de mi amada VICTORIA. Hay mucho que agradecerle a la vida pues llegamos al crepúsculo del año con salud, trabajo y principalmente la motivación de seguir echándole ganas para salir adelante, tal como lo hacen la mayoría de los mexicanos que aprovechamos estas fechas para recargar pilas e iniciar una nueva etapa. La mayor bendición que podemos tener es la vida misma y por ello es que cada día es el mejor regalo, es la oportunidad de disfrutar de nuevas aventuras, sonrisas, retos y muchos aspectos más que se convierten en piezas de un rompecabezas que poco a poco forman ese gran mosaico y ahí es donde cada quién decide que tan interesante o que tan vacío desea que sea el suyo. Pero regresando a lo importantes que son estas fechas, a nombre de mi hermano SERGIO NADER y un servidor, queremos darle las gracias a todos aquellos que le dieron vida al periódico El Valle, definitivamente uno de los mejores en lo relacionado al trabajo periodístico gracias al esfuerzo en equipo, el compromiso y el deseo de mejorar. Gracias a cada uno de los integrantes de la familia que conforma El Valle por su esfuerzo, a los colaboradores que con sus letras nutrieron nuestras páginas, a los lectores que con su preferencia nos siguen dando un lugar privilegiado en el periodismo mexiquense y a nuestros amigos que son un importante apoyo, todos ustedes son la mayor bendición con la que podemos contar para seguir adelante. Así que desde el fondo del corazón enviamos nuestros mejores deseos para que pasen una navidad llena de felicidad y amor en compañía de sus seres queridos, confiamos en que el próximo año será mucho mejor que este, que la esperanza sea la flama que alimente su corazón todos los días y juntos podamos construir el Estado de México y la nación que tanto anhelamos y que definitivamente merecemos ser.………………..…….... PARA EL ANÁLISIS tenemos los retos que están por venir en el 2018, un año que se antoja complicado por las elecciones a través de las que renovaremos la Presidencia de la República, el Congreso, la Cámara Local y las 125 alcaldías mexiquenses. Pero como siempre lo he manifestado, más allá de nuestras autoridades, la fuerza del cambio está en manos de los mexicanos, aquellos que no ostentan cargos públicos sino que diariamente salen desde temprano de su casa para trabajar y llevar el pan a sus hogares. Sin embargo, es importante conminar a las autoridades a que se apliquen y a que trabajen con dignidad para que el 2018 sea un mejor año para todos pues además es un compromiso que asumieron con el pueblo y que están obligados a cumplir. Ojalá que el 2018 sea un buen año para México, lo necesitamos, nos urge, es momento de sentar las bases para dejar de vivir en un país con eternas crisis, inseguridad, corrupción y otros vicios que se irán terminando a través de la educación, los valores y el amor por los nuestros y la tierra azteca. Así que al 2018 le doy el beneficio de la duda, de entrada lo recibimos con grandes esperanzas, con deseo, con ganas de que sea un año importante y que pase a la historia por aspectos positivos que nos permitan vivir dignamente…............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY es un tanto personal pues existen años que quedan marcados para siempre y así como arriba explico que estaré siempre agradecido con el 2017 por mi hermosa VICTORIA, también queda para la nostalgia por la partida de mi hermana NELLY SANDRA NADER quien se nos adelantó en el camino hace unos meses. Así es el inicio y el final de un año, así de simple es una vida que se marca por su nacimiento y la muerte, por ello es fundamental que vivamos felices, plenos y sin complejos, siempre viendo para adelante y disfrutando cada respiro pues el día de nuestra partida no nos llevaremos nada material, solo se irá con nosotros lo vivido. Dentro de todos los festejos propios de estas fechas, también elevo una oración al cielo para quienes se nos adelantaron este año, seres queridos con los que estoy seguro que nos volveremos a encontrar tarde o temprano........…..……………..… Y VA DE CUENTO Se encuentran dos viejitos y uno de nombre CARLOS CORREA le dice al otro: ¡Oye SERGIO NADER!, estoy muy desconcertado porque no puedo dormir, no se me quita este maldito insomnio. SERGIO le contesta: ¡Uy mi CARLOS!, ¿sabes qué hago yo para poder dormir? - ¡No!, la verdad no sé cuál sea tu método. A lo que contesta SERGIO: ¡Pues me masturbo! CORREA asombrado le dice: ¿Qué? ¿Todavía puedes? - ¡No!, pero como me canso, me da sueño y me duermo............…….…….....…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com