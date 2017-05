POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Vaya catástrofe natural está viviendo Valle de Bravo por los incendios que se han registrado en los últimos días, algunos por culpa de la inconciencia de la gente que sigue haciendo quemas de forma irresponsable y otros que se anidan en la sospecha donde esperamos que no hayan empresarios que más tarde salgan a fraccionar los terrenos afectados. Lo cierto, es que es urgente que Protección Civil del Estado de México de la mano de las autoridades municipales emprendan un programa para terminar con estos incendios que cabe destacar nunca se habían registrado con esta magnitud en este importante municipio turístico que precisamente tiene como parte de su atractivo sus zonas naturales. Ayer el Presidente Municipal de Valle de Bravo, Mauricio Osorio Domínguez, dijo que estaba preocupado por la situación, sin embargo, más que preocuparse necesita ocuparse pues los incendios diariamente consumen hectáreas de bosques sin que hasta el momento puedan controlarse. Así que esperamos acciones que frenen estas catástrofes y por ahí una llamada a los Legisladores mexiquenses para que legalmente existan mayores sanciones a quienes de forma irresponsable ocasione estos incendios que tanto afectan al medio ambiente…….…………….…...... DE MI RONCO PECHO “Libertad de Prensa” En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Secretario General de las Naciones Unidas, ANTÓNIO GUTERRES, pidió que cese todo tipo de represión contra los periodistas ya que la libertad de prensa fomenta la paz y la justicia para todos, lo anterior, después de recordar que la Libertad de Expresión es un derecho fundamental, establecido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recordemos que en México la Libertad de Expresión está consagrada en el artículo 7 de la Constitución, sin embargo, la situación real pone a nuestro país, según la Unesco, en el quinto lugar de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, sólo por debajo de naciones árabes en conflicto como Siria, Irak, Yemen o Libia. La Libertad de Prensa o de Expresión no es exclusiva de quienes ejercemos el periodismo sino de un pueblo que demanda estar bien informado para que a través de la verdad pueda cambiar lo que está mal y edificar una nación más justa, equitativa y digna. Así que un llamado nuevamente a las autoridades mexicanas para que vayan más allá del discurso y se pongan a trabajar con hechos para garantizar el ejercicio periodístico que definitivamente se ve violentado cada vez que un compañero es agredido o asesinado por decir la verdad, lo anterior, en manos del crimen o del mismo poder que disfrazado de sicario disimula la opresión y censura que alimenta a una corrupción que lastima a todo un pueblo...............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIAGA es de la conferencia que ofreció el Director General del Centro de Planeación Estratégica y Prospectiva Política, JUAN CARLOS VILLARREAL MARTÍNEZ, donde presentó en la ciudad de Toluca los resultados de la última encuesta que realizaron en los 20 municipios más grandes y poblados del Estado de México los cuales concentran más del 60% de la Lista Nominal de Electores. Para darnos una idea de las preferencias electorales, según los números de esta encuesta ponen a la cabeza a ALFREDO DEL MAZO MAZA, de la coalición PRI-PVEM-PANAL-PES, con un 22% y quien es seguido por DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, del Movimiento de Regeneración Nacional que registra un 19%. En tercer lugar se ubica JUAN ZEPEDA HERNÁNDEZ, del Partido de la Revolución Democrática, con 18%, mientras que JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA, del Partido Acción Nacional se encuentra con un 17%. En lo personal siempre he dicho que al leer las encuestas lo hagamos con mesura, sin embargo, en este caso VILLAREAL como Director del CEPLAN, académico reconocido y exconsejero electoral, tiene calidad moral y profesional para hablarnos de este tema. En las páginas de El Valle puede leer más a fondo la información de este estudio de opinión que finalmente refleja que los mexiquenses vivimos un proceso electoral cerrado en donde los candidatos deben aplicarse para conectarse con un electorado que espera propuestas, soluciones e ideas que nos permitan edificar un Estado de México en el que todos podamos vivir mejor..........…..…………...… Y VA DE CUENTO Una señora de nombra Ana que era esposa de ERUBIEL ARENAS, llega con su amiga llorando por lo que ésta le pregunta: Amiga, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? A lo que la mujer contesta: Es que ERUBIEL me dijo que íbamos a tener un fin de semana mágico. – Bueno amiga, y eso, ¿qué tiene de malo? Pues que el cabrón de ERUBIEL me puso películas de Harry Potter todo el sábado y domingo.................…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com