México inicia con triunfo su camino en la Copa del Mundo 2026

Dioney Hernández

Dioney Hernández 11 junio, 2026

11 junio, 2026 Deportes

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La Selección Mexicana inició con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo 2026 al derrotar 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del certamen, disputado este jueves en el Estadio Ciudad de México, escenario que lució una gran entrada y un ambiente festivo para dar la bienvenida a la máxima fiesta del futbol.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre tomó el control del encuentro desde los primeros minutos y rápidamente mostró sus intenciones ofensivas. Apenas al minuto 4, Raúl Jiménez generó la primera oportunidad clara para el Tricolor, aunque el guardameta sudafricano respondió de buena manera para mantener su portería intacta.

La presión mexicana encontró recompensa poco después. Al minuto 9, Julián Quiñones aprovechó una jugada ofensiva dentro del área para definir con precisión y colocar el 1-0, desatando la celebración de los miles de aficionados que abarrotaron el inmueble capitalino.

Con la ventaja en el marcador, México manejó la posesión del balón y limitó los intentos de reacción de los africanos, que tuvieron dificultades para generar peligro ante una defensa mexicana que se mostró ordenada y segura durante gran parte del compromiso.

La situación se complicó para Sudáfrica al minuto 50, cuando Sphephelo Sithole fue expulsado tras una acción que el árbitro consideró merecedora de tarjeta roja, dejando a su selección con diez elementos sobre el terreno de juego.

Con superioridad numérica, el Tricolor aumentó la presión y encontró el gol de la tranquilidad al minuto 67. Raúl Jiménez apareció dentro del área para conectar un certero remate de cabeza que venció al arquero rival y significó el 2-0 definitivo. Además, el delantero rompió una larga sequía y consiguió su primer gol en una Copa del Mundo.

La desesperación se apoderó de los sudafricanos en la recta final. Al minuto 84, Themba Zwane fue expulsado tras golpear en la cabeza a Roberto Alvarado, dejando a su equipo con nueve jugadores. México también terminó con diez hombres luego de la expulsión de César Montes al minuto 90+2.

Con este resultado, México sumó sus primeros tres puntos del torneo y ahora se enfocará en su siguiente compromiso ante Corea del Sur, programado para el 18 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Guadalajara.

Alineaciones:

México: Raúl Rangel, Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo, Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

Suplentes: Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo, Jorge Sánchez, Mateo Chávez, Luis Chávez, Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Obed Vargas, Gilberto Mora, Alexis Vega, Armando González, César Huerta, Santiago Giménez y Germán Martínez.

Sudáfrica: Ronwen Williams, Khuliso Mudau, Ime Okon, Nkosinathi Sibisi y Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba, Teboho Mokoena, Yaya Sithole y Jayden Adams, Iqraam Rayners y Lyle Foster.

Suplentes: Ricardo Goss, Sipho Chaine, Bradley Cross, Khulumani Ndamane, Olwethu Makhanya, Samukelo Kabini, Thabang Matuludi, Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Relebohile Mofokeng, Kamogelo Sebelebele, Thalente Mbatha, Themba Zwane, Thapelo Maseko y Evidence Makgopa.