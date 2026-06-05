Detienen a Suzanne ‘N’, excolaboradora de Adela Micha, por presunto fraude

Morelos, Méx. – A través de un operativo conjunto entre autoridades de la Ciudad de México y del estado de Morelos, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Suzanne “N”, exasistente y productora de la reconocida periodista Adela Micha.

Esta detención se llevó a cabo tras ser señalada como probable responsable del delito de uso de documento falso, en una trama legal que involucra afectaciones patrimoniales que superan los dos millones de pesos.

Los reportes oficiales emitidos por instituciones de procuración de justicia, afirman que, la captura se realizó en la colonia Lomas del Mirador, ubicada en el municipio de Cuernavaca.

Elementos de la Policía de Investigación de la capital del país, en colaboración con la Agencia de Investigación Criminal de Morelos, localizaron a la imputada tras labores de inteligencia y seguimientos técnicos. Posteriormente, fue trasladada a la Ciudad de México e ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición del juez que la requería.

Las investigaciones en contra de la excolaboradora se originaron en junio de 2025, fecha en la que la comunicadora interpuso una denuncia penal. Ello ocurrió tras detectar la existencia de diversos compromisos financieros fechados en el año 2019 que supuestamente ostentaban su firma, pero que la periodista aseguró jamás haber conocido, suscrito o autorizado.

El Ministerio Público, apoyado por peritajes especializados en grafoscopía y documentoscopía, analizó las rúbricas de los contratos bajo sospecha.

En las indagatorias se encuentran: Un contrato de mutuo con garantía hipotecaria utilizado para obtener un préstamo por 1 millón de pesos, un convenio modificatorio, un pagaré que comprometía de manera ilícita el patrimonio de la conductora por la cantidad de 1 millón 240 mil pesos.

A la par de este proceso por uso de documentos apócrifos, las autoridades revelaron que Suzanne “N” enfrenta una causa penal paralela por el delito de administración fraudulenta.

Los informes apuntan a que, en sus funciones de asistente administrativa entre octubre de 2023 y junio de 2024, la ahora detenida presuntamente desvió y recibió recursos económicos generados por las actividades profesionales de la periodista, todo ello sin su consentimiento.

La exproductora desató controversia al asegurar que ella era socia legítima y copropietaria registrada de la marca de la empresa de medios, afirmando textualmente que la periodista no era la dueña única del proyecto, tal como se promovía de cara al público.

Tras años de reclamos cruzados y una escalada en los juzgados, el caso ha dado un giro definitivo con la ejecución de la orden judicial y el encierro preventivo de la imputada.