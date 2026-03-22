En Tránsito 3 casos para otorgar amnistía: Macedo

Toluca, Méx.- El presidente del Poder Judicial del Estado de México, Héctor Macedo García, señaló que están en tránsito hasta el momento 3 casos para personas que puedan encontrar su libertad a través de la amnistía.

Dijo que las amnistías son un tema de Derechos Humanos y llegan al Poder Judicial mexiquense, pero todavía no están integradas; la última que se aprobó es la amnistía que se le otorgó a Tomas Gabriel Crisanto, quien el pasado 17 de febrero fue puesto en libertad, luego de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se pronunciará y la solicitará debido a las violaciones a sus derechos humanos y procesales que se denotaron en su respectivo análisis.

Como antecedente reciente, el caso de Tomás Gabriel Crisanto, quien obtuvo su libertad el pasado 17 de febrero tras la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Este organismo acreditó diversas violaciones a sus derechos humanos y al debido proceso, lo que derivó en la solicitud formal de amnistía y su posterior aprobación.

Respecto a que ha habido manifestaciones por parte de colectivos y organizaciones que piden amnistía para sus familiares y amigos, Macedo García señaló que estas no son una medida de presión para que sean otorgadas libertades a través de la figura de la Amnistía.

Dijo que las amnistías se han dado conforme a derecho; los mexiquenses y los mexicanos, votaron para que el Poder Judicial, sea transparente y aplique la norma jurídica, sea quien sea la persona que lo solicite.

Mientras que la activista, Laidy Plácido Arroyo, recordó que el Estado de México cuenta con la Ley de Amnistía que, gracias a la lucha social, ha permitido la liberación de más de 3 mil personas y a más de 27 personas a través de delitos de alto impacto.