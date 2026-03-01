Mohamed celebra triunfo justo del Toluca

Gabriel Milito no puso excusas tras la derrota ante los Diablos los por los llamados a la Selección Mexicana

Toluca, Méx.- El director técnico Antonio Mohamed consideró que el triunfo de los Diablos Rojos ante Chivas fue merecido, luego de un partido que exigió al máximo a su equipo. El estratega escarlata reconoció la dificultad del rival, pero subrayó que su equipo supo marcar diferencias desde los primeros minutos para encaminar la victoria.

“Fue un rival que exige, te hace jugar al límite. Creo que fuimos superiores en la primera media hora y ahí marcamos la diferencia. Después fue un partido de ida y vuelta, donde pudimos ampliar la ventaja, pero en términos generales fuimos justos ganadores, ganamos bien el partido”, señaló Mohamed en conferencia de prensa, satisfecho por el rendimiento colectivo.

Con este resultado, Toluca se mantiene invicto en el torneo y ya enfila su atención al compromiso del próximo martes ante Pumas, otro de los equipos que aún no conoce la derrota. El técnico destacó que el invicto es consecuencia del trabajo constante y adelantó que la prioridad será la recuperación física del plantel, pese a contar con un día menos de descanso que su rival.

Para ese encuentro, los Diablos no podrán contar con Marcel Ruiz, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Sin embargo, Mohamed fue claro al respaldar la intensidad del mediocampista: “Quiero que siga igual, con el mismo carácter y energía. No podemos bajar la intensidad; al contrario, me siento identificado con lo que transmite al equipo”.

El estratega también resaltó la solidez defensiva del conjunto, con apenas dos goles recibidos en ocho partidos, y elogió la actuación de Jorge Díaz Price, a quien consideró la figura del encuentro. Además, informó que Alexis Vega y Nico Castro ya están recuperados, aunque necesitarán una semana más de trabajo para volver al cien por ciento.

Por su parte, el técnico rojiblanco Gabriel Milito no puso excusas tras la derrota. Negó que las convocatorias a la Selección Mexicana hayan influido en el resultado y reconoció que su equipo debe mejorar. “No puede ser una excusa de ningún tipo. Toluca es uno de los mejores de la Liga MX y nosotros tenemos que crecer”, concluyó.

Finalmente, Mohamed agradeció el respaldo de la afición y aseguró que el equipo seguirá entregándose para mantener el buen paso y responder con resultados.