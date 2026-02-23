Ante hechos recientes, CCE EdoMéx pide prudencia

Toluca, Méx. – Ante los recientes hechos ocurridos en Jalisco y otras regiones del país, el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM) hizo un llamado a la prudencia y a la responsabilidad entre el sector empresarial y la ciudadanía, evitando la difusión de información no confirmada que pueda generar confusión o desinformación.

En un comunicado oficial, el organismo empresarial destacó que se mantiene atento a los reportes y comunicados de las autoridades a través de canales oficiales, reconociendo el trabajo del Gobierno Federal a través de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, así como del Gobierno del Estado de México, mediante la Secretaría de Seguridad y las policías estatal y municipales. “Sus esfuerzos permanentes contribuyen a preservar el orden y la estabilidad en nuestra entidad”, subrayan.

El CCEM señaló que las unidades económicas afiliadas a las organizaciones empresariales que integran este organismo evaluarán sus operaciones tomando en cuenta las condiciones particulares de cada municipio, priorizando en todo momento la seguridad de colaboradores, clientes y proveedores, así como la continuidad responsable de la actividad económica.

Asimismo, el Consejo Coordinador reafirmó su disposición de mantener una coordinación permanente con las autoridades estatales y municipales. La colaboración institucional, el respeto al Estado de Derecho y la difusión de información verificada son, según el comunicado, elementos fundamentales para mantener la confianza y la estabilidad en el Estado de México.

El sector empresarial mexiquense refrenda así su compromiso con la seguridad y la estabilidad social, enfatizando la importancia de actuar con responsabilidad ante situaciones que puedan generar alarma, y subraya la necesidad de apoyar las labores de las autoridades para garantizar un entorno seguro para la ciudadanía y la actividad económica.