Gobernadora reconoce a 143 nuevos policías de proximidad en Huehuetoca

Huehuetoca, Méx.– En las instalaciones del Campo Militar 37-C, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la Ceremonia de Graduación del “Curso de Formación Inicial para Policía de Proximidad”, donde 143 nuevos elementos se integraron formalmente a la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Acompañada por el secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, la mandataria reconoció el esfuerzo de las y los egresados y subrayó que su preparación es fundamental para garantizar entornos más seguros para la población mexiquense.

Durante su mensaje, el titular de Seguridad destacó la presencia de representantes de los tres poderes del Estado, así como de autoridades militares y municipales, lo que, dijo, refleja la voluntad institucional de transformar el entorno de seguridad en la entidad.

“Hoy se integran a nuestra institución 143 hombres y mujeres con el firme propósito de contribuir a garantizar la seguridad de nuestro estado”, expresó Castañeda Camarillo, al resaltar que la actual administración ha consolidado en las Mesas de Paz el eje transversal de seguridad del Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, alineado a la Estrategia Nacional de Seguridad.

El funcionario aseguró que la política estatal ha generado resultados medibles. Señaló que el homicidio doloso mantiene una tendencia sostenida a la baja desde septiembre de 2024 a enero de 2026, con una reducción del 48 por ciento, cifra que, indicó, fue referida esta semana por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, informó que 2025 cerró con una disminución del 25 por ciento en los 12 delitos de alto impacto. Entre las reducciones más relevantes mencionó el robo de vehículos (34%), la extorsión (38%) y el secuestro (39%).

De acuerdo con el secretario, estos resultados son producto de una estrategia integral que incluye coordinación interinstitucional, atención a las causas del delito y fortalecimiento operativo mediante equipamiento y despliegues estratégicos.

Equipamiento y tecnología

Cristóbal Castañeda subrayó que la institución avanza hacia un modelo de operación “inteligente y conectado”, mediante la implementación de herramientas tecnológicas con inteligencia artificial, como la plataforma Nexus y sistemas de monitoreo predictivo y forense vinculados a la red estatal de videovigilancia.

“La tecnología ya no es un complemento, es el corazón operativo de una policía moderna, profesional y cercana a la ciudadanía”, afirmó.

Añadió que estos avances han sido posibles gracias a la integración con infraestructura municipal y la colaboración con la iniciativa privada, lo que ha permitido optimizar recursos y anticipar escenarios de riesgo con base en análisis de datos en tiempo real.

El secretario de Seguridad agradeció el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional en los procesos de profesionalización y coordinación operativa, al considerar que su apoyo ha sido clave en la reducción de los índices delictivos.

También reconoció a las familias de los nuevos policías, al señalar que su acompañamiento ha sido fundamental en esta etapa formativa. “Detrás de cada policía hay un fuerte vínculo de afecto que lo sostiene y acompaña”, expresó.

A los 143 graduados los exhortó a conducirse con apego a derecho, ética e integridad. “Hoy inician una carrera que demandará sacrificios, pero que también les dará el honroso privilegio de servir. Que cada acción fortalezca la confianza ciudadana”, puntualizó.

Con esta generación, suman 300 hombres y mujeres capacitados en el Centro de Adiestramiento y Evaluación Policial como parte de la coordinación interinstitucional con las Fuerzas Armadas.

En el marco del evento, la gobernadora entregó 119 patrullas y 450 armas a 85 municipios, equipamiento adquirido a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), con el objetivo de robustecer las capacidades de las policías locales.

La ceremonia se realizó en la Zona Militar 37 en Huehuetoca, donde la mandataria estatal presenció una demostración del adiestramiento recibido por los nuevos elementos, en presencia de integrantes de la Mesa de Paz, del gabinete estatal, representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como presidentas y presidentes municipales.